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Эксперт рассказал, почему телефон может терять сеть
Телефон может терять сеть из-за того, что вы давно не обновляли сим-карту, или вы находитесь в пространстве с плохой связью, или, возможно, вышел из строя... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T02:45
арсений щельцин
технологии
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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арсений щельцин, технологии, общество

Эксперт рассказал, почему телефон может терять сеть

02:45 01.08.2020
3690
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушка на одной из улиц в Москве
Девушка на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Телефон может терять сеть из-за того, что вы давно не обновляли сим-карту, или вы находитесь в пространстве с плохой связью, или, возможно, вышел из строя модуль связи. Об этом рассказал агентству “Прайм” гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Существуют три самые популярные причины, по которым телефон может терять связь, первая из них – у вас старая и изношенная SIM-карта. Этот физический носитель информации стоит обновлять раз в два года, добавил он.
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Эксперт рассказал о защите телефона и компьютера от вредоносных рассылок
Кроме того, возможно, вы находитесь в пространстве с плохой связью — это может быть не только подвал, но и здание с широкими стенами, или же вы находитесь далеко между ретрансляторами. Любые другие временные внешние радио-аномалии также приводят к потере связи.
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Арсений ЩельцинТехнологииОбщество
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