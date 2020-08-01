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Сергей Гармаш заявил об уходе из "Современника"
Народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник", в котором служил с 1984 года. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T02:42
культура
чулпан хаматова
галина волчек
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РИА Новости
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чулпан хаматова, галина волчек, виктор рыжаков, гитис

Сергей Гармаш заявил об уходе из "Современника"

02:16 01.08.2020 (обновлено: 02:42 01.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Сергей Гармаш на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре "Современник". 24 апреля 2018
Актер Сергей Гармаш на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре Современник. 24 апреля 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник", в котором служил с 1984 года.
О том, что Гармаш покидает театр, стало известно накануне.

"Не могу поступить иначе"

По словам Гармаша, он уходит из-за политики нового руководства театра и "чудовищной ситуации внутри труппы".

"Мне тяжело далось решение уйти из театра. Я прожил здесь счастливых 36 лет. Это мой дом, оставлять который для меня тяжело и больно. Но, осознав и увидев то, куда направлен вектор развития театра, я понял, что должен это сделать", — говорится в открытом письме Гармаша, которое опубликовал в Facebook ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Гармаш заявил, что пытался обратиться к властям, вспоминая слова бывшего художественного руководителя театра Галины Волчек, призывавшей не позволить "сделать из театра модное место". Актер подчеркнул, что "делал это открыто, но услышан не был".
Сложившуюся внутри труппы ситуацию Гармаш назвал "чудовищной", по его словам, идет "расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни".
Актер Сергей Гармаш
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Также, по словам Гармаша, в труппе очевидный раскол, которого не было никогда, и личную ответственность за него несет нынешний худрук "Современника" Виктор Рыжаков.
Актер пообещал, что в сентябре доиграет объявленные спектакли, а затем покинет труппу.
"Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу. Спасибо за счастье выходить вместе на сцену, за радость взаимного творчества, за тепло и понимание, которое получал от вас всегда", — подчеркнул Гармаш.

Мнения коллег

Представитель актера Олег Будрин пояснил телеканалу "Звезда", что уход Гармаша из "Современника" связан с новой политикой театра, а также небрежным отношением к истории театра и артистам.
"Он — артист, ни директор, ни худрук. Он может только написать заявление об уходе и объяснить почему, что нет сил бороться", — отметил Будрин.
Представитель актера добавил, что Гармаш не сможет без театра, так как это — его жизнь.
Актриса Чулпан Хаматова заявила в беседе с РБК, что не видит "чудовищной" ситуацию в "Современнике", о которой рассказал Гармаш.
По ее словам, Рыжаков еще не успел "показать себя" из-за закрытия "Современника" на карантин.
"Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания. И если человек как художник не может согласиться с другим художником — значит, он выбирает другой путь", — подчеркнула Хаматова.
Она добавила, что считает Гармаша "блистательным артистом", которому будет рада любая труппа.
В свою очередь, актер Александр Хованский признался, что известие об уходе Гармаша шокировало его.
"Это чудовищно и неожиданно. <...> Это шок", — сказал он.
Актер Дмитрий Смолев также выразил сожаление.
"Думаю, все как один скажут, что это значимый человек, "кирпич" для театра", — сказал он.
Актер Сергей Гармаш. Архив
1 сентября 2018, 03:59
Биография Сергея Гармаша
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КультураЧулпан ХаматоваГалина ВолчекВиктор РыжаковГИТИС
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