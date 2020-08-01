Трамп рассказал о работе с Россией над ядерным соглашением

ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. США будут рады заключить соглашение по ядерному оружию с Россией, заявил президент Дональд Трамп.
"Мы сейчас работаем с Россией над соглашением по нераспространению, ядерным соглашением по нераспространению. Если у нас будет что-то в таком роде, это было бы здорово", — сказал Трамп журналистам во Флориде.
В Вене 27-30 июля состоялась встреча межведомственных делегаций России и США в рамках двустороннего стратегического диалога в формате последовательно проводившихся экспертных рабочих групп по космической безопасности, по доктринам и потенциалам, а также по транспарентности и верификации.
За месяц до этого, 22-23 июня, в Вене прошли российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности, где обсуждалось продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других.
ДСНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.
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