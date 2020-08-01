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Трамп рассказал о работе с Россией над ядерным соглашением
США будут рады заключить соглашение по ядерному оружию с Россией, заявил президент Дональд Трамп. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T04:33
россия
дональд трамп
вена
сша
безопасность
в мире
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После 10 лет придет другой президент и тоже из него выйдет как Трапм. США не договороспособны из этого и нужно исходить.
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россия
вена
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201042_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_20796f768030f92c9690e823bcec91f3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, дональд трамп, вена, сша, безопасность, в мире

Трамп рассказал о работе с Россией над ядерным соглашением

01:36 01.08.2020 (обновлено: 04:33 01.08.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. США будут рады заключить соглашение по ядерному оружию с Россией, заявил президент Дональд Трамп.

"Мы сейчас работаем с Россией над соглашением по нераспространению, ядерным соглашением по нераспространению. Если у нас будет что-то в таком роде, это было бы здорово", — сказал Трамп журналистам во Флориде.

В Вене 27-30 июля состоялась встреча межведомственных делегаций России и США в рамках двустороннего стратегического диалога в формате последовательно проводившихся экспертных рабочих групп по космической безопасности, по доктринам и потенциалам, а также по транспарентности и верификации.
За месяц до этого, 22-23 июня, в Вене прошли российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности, где обсуждалось продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других.
ДСНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных условий.
Президент США Дональд Трамп
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Трамп усомнился в необходимости защищать ФРГ от России
313913320
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РоссияДональд ТрампВенаСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
После 10 лет придет другой президент и тоже из него выйдет как Трапм. США не договороспособны из этого и нужно исходить.
1 августа, 02:07
Andrej Kozakov
1200001
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