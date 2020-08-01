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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200801/1575244782.html
Июль стал худшим после марта месяцем для рубля
Рубль в июле упал второй месяц подряд — на 4,2% к доллару и на 8,7% к евро, продемонстрировав максимальное ослабление с марта на фоне снижения спроса на ОФЗ... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T07:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, экономика

Июль стал худшим после марта месяцем для рубля

01:13 01.08.2020 (обновлено: 07:47 01.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЖенщина возле электронного табло с курсом валют в Москве
Женщина возле электронного табло с курсом валют в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Рубль в июле упал второй месяц подряд — на 4,2% к доллару и на 8,7% к евро, продемонстрировав максимальное ослабление с марта на фоне снижения спроса на ОФЗ после агрессивного снижения ключевой ставки ЦБ России, уменьшения продаж валюты в рамках бюджетного правила, а также из-за активной конвертации инвесторами дивидендов российских компаний в валюту.
Курс доллара к закрытию пятницы вырос на 1,25 рубля до 74,42 рубля, курс евро — на 95 копеек, до уровня 87,60 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар в июле торговался в коридоре 70,11-74,50 рубля, евро — 79,03-88 рубля. Максимумы были достигнуты сегодня.
В марте рубль обвалился на 14,7% к доллару и к евро.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаЭкономика
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