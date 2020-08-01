https://ria.ru/20200801/1575244782.html
Июль стал худшим после марта месяцем для рубля
Рубль в июле упал второй месяц подряд — на 4,2% к доллару и на 8,7% к евро, продемонстрировав максимальное ослабление с марта на фоне снижения спроса на ОФЗ... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T01:13
2020-08-01T07:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572442182_0:0:3470:1951_1400x0_80_0_0_f53fb0600546759afcb96950fed7accc.jpg
https://ria.ru/20200731/1575195137.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572442182_0:0:3470:1951_1400x0_80_0_0_f53fb0600546759afcb96950fed7accc.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572442182_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_a750ced0e776dd1da20fa5362f6bb046.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572442182_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_75fcd9b9f36198864b9dea62368b3206.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, экономика