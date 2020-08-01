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Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра "Современник"
Актриса Чулпан Хаматова заявила РБК, что не видит "чудовищной" ситуацию в театре "Современник", о которой рассказал артист Сергей Гармаш. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T07:32
культура
коронавирус в россии
россия
театр
шоу-бизнес
чулпан хаматова
галина волчек
современник (театр)
сергей гармаш
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https://ria.ru/20200731/1575230517.html
И что? Какой то актёр ушёл в другое место работать, Что, об этом на всю страну трубить, сделали из них героев, а они просто люди которые развлекают тех кто создаёт материальные ценности
49
Лицедеи - это те, кто за деньги работает на зрителя. И всё...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, россия, театр, шоу-бизнес, чулпан хаматова, галина волчек, современник (театр), сергей гармаш

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра "Современник"

01:12 01.08.2020 (обновлено: 07:32 01.08.2020)
107238
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Сергей Гармаш
Актер Сергей Гармаш
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актер Сергей Гармаш. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Актриса Чулпан Хаматова заявила РБК, что не видит "чудовищной" ситуацию в театре "Современник", о которой рассказал артист Сергей Гармаш.
Ранее актер сообщил о решении прекратить работу в театре. В открытом письме он возмутился обстановкой в "Современнике", сложившейся после смерти худрука Галины Волчек.
Российский актёр театра и кино Сергей Гармаш
Вчера, 22:28Культура
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из "Современника"
По словам Хаматовой, нынешний руководитель театра Виктор Рыжаков еще не успел "показать себя" из-за закрытия "Современника" на карантин.
"Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания. И если человек как художник не может согласиться с другим художником — значит он выбирает другой путь", — отметила Хаматова.
По словам артистки, нынешний руководитель театра Виктор Рыжаков еще не успел "показать себя" из-за закрытия "Современника" на карантин. Сравнивая его работу с деятельностью Волчек, которая была против названия "модный театр", Хаматова выразила мнение, что Рыжаков не гонится за модой в пустом смысле этого слова.
"Он имеет в виду "востребованный театр". И есть все шансы сохранить главное, что было в театре — пульсацию времени и честный разговор со зрителем", — сказала актриса.
Актер Сергей Гармаш
Вчера, 17:19Культура
Представитель Гармаша объяснил решение актера уйти из "Современника"
Она также добавила, что считает Гармаша "блистательным артистом", которому будет рада любая труппа.
Ранее об уходе Гармаша высказались его коллеги.
"Это чудовищно и неожиданно. <...> Это шок", — цитирует РБК актера Александра Хованского.
Дмитрий Смолев также выразил сожаление в связи с уходом артиста.
"Думаю, все как один скажут, что это значимый человек, "кирпич" для театра", — сказал он.
Сергей Гармаш выступал в "Современнике" с 1984 года. В 2006 году ему присвоили звание народного артиста.
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КультураКоронавирус в РоссииРоссияТеатрШоу-бизнесЧулпан ХаматоваГалина ВолчекСовременник (театр)Сергей Гармаш
Популярные комментарии
И что? Какой то актёр ушёл в другое место работать, Что, об этом на всю страну трубить, сделали из них героев, а они просто люди которые развлекают тех кто создаёт материальные ценности
1 августа, 02:03
Николай Евгения Сухоручкины
4200007
Лицедеи - это те, кто за деньги работает на зрителя. И всё...
1 августа, 02:18
ЮВЮрий Владимирович
2100004
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