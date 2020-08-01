Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра "Современник"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Актриса Чулпан Хаматова заявила Актриса Чулпан Хаматова заявила РБК , что не видит "чудовищной" ситуацию в театре "Современник", о которой рассказал артист Сергей Гармаш.

Ранее актер сообщил о решении прекратить работу в театре. В открытом письме он возмутился обстановкой в "Современнике", сложившейся после смерти худрука Галины Волчек

По словам Хаматовой, нынешний руководитель театра Виктор Рыжаков еще не успел "показать себя" из-за закрытия "Современника" на карантин.

"Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания. И если человек как художник не может согласиться с другим художником — значит он выбирает другой путь", — отметила Хаматова.

По словам артистки, нынешний руководитель театра Виктор Рыжаков еще не успел "показать себя" из-за закрытия "Современника" на карантин. Сравнивая его работу с деятельностью Волчек, которая была против названия "модный театр", Хаматова выразила мнение, что Рыжаков не гонится за модой в пустом смысле этого слова.

"Он имеет в виду "востребованный театр". И есть все шансы сохранить главное, что было в театре — пульсацию времени и честный разговор со зрителем", — сказала актриса.

Она также добавила, что считает Гармаша "блистательным артистом", которому будет рада любая труппа.

Ранее об уходе Гармаша высказались его коллеги.

"Это чудовищно и неожиданно. <...> Это шок", — цитирует РБК актера Александра Хованского.

Дмитрий Смолев также выразил сожаление в связи с уходом артиста.

"Думаю, все как один скажут, что это значимый человек, "кирпич" для театра", — сказал он.