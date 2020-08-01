https://ria.ru/20200801/1575244668.html
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра "Современник"
Актриса Чулпан Хаматова заявила РБК, что не видит "чудовищной" ситуацию в театре "Современник", о которой рассказал артист Сергей Гармаш. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T01:12
2020-08-01T07:32
культура
коронавирус в россии
россия
театр
шоу-бизнес
чулпан хаматова
галина волчек
современник (театр)
сергей гармаш
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https://ria.ru/20200731/1575242589.html
https://ria.ru/20200731/1575230517.html
Николай Евгения Сухоручкины
И что? Какой то актёр ушёл в другое место работать, Что, об этом на всю страну трубить, сделали из них героев, а они просто люди которые развлекают тех кто создаёт материальные ценности
49
Юрий Владимирович
Лицедеи - это те, кто за деньги работает на зрителя. И всё...
25
16
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, россия, театр, шоу-бизнес, чулпан хаматова, галина волчек, современник (театр), сергей гармаш
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.
Актриса Чулпан Хаматова заявила РБК
, что не видит "чудовищной" ситуацию в театре "Современник", о которой рассказал артист Сергей Гармаш.
Ранее актер сообщил о решении прекратить работу в театре. В открытом письме он возмутился обстановкой в "Современнике", сложившейся после смерти худрука Галины Волчек
.
По словам Хаматовой, нынешний руководитель театра Виктор Рыжаков еще не успел "показать себя" из-за закрытия "Современника" на карантин.
"Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания. И если человек как художник не может согласиться с другим художником — значит он выбирает другой путь", — отметила Хаматова.
По словам артистки, нынешний руководитель театра Виктор Рыжаков еще не успел "показать себя" из-за закрытия "Современника" на карантин. Сравнивая его работу с деятельностью Волчек, которая была против названия "модный театр", Хаматова выразила мнение, что Рыжаков не гонится за модой в пустом смысле этого слова.
"Он имеет в виду "востребованный театр". И есть все шансы сохранить главное, что было в театре — пульсацию времени и честный разговор со зрителем", — сказала актриса.
Она также добавила, что считает Гармаша "блистательным артистом", которому будет рада любая труппа.
Ранее об уходе Гармаша высказались его коллеги.
"Это чудовищно и неожиданно. <...> Это шок", — цитирует РБК актера Александра Хованского.
Дмитрий Смолев также выразил сожаление в связи с уходом артиста.
"Думаю, все как один скажут, что это значимый человек, "кирпич" для театра", — сказал он.
Сергей Гармаш выступал в "Современнике" с 1984 года. В 2006 году ему присвоили звание народного артиста.