В сентябре на Сахалине откроется Мультиуниверситет

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. С нового учебного года на Дальнем Востоке будет открыт цифровой Мультиуниверситет. В рамках программы сахалинские студенты смогут получать образование в московских, петербургских и томских вузах, не выезжая из островного региона.

Проект Мультиуниверситета будет запущен на базе Сахалинского государственного университета (СахГУ), который в партнерстве с 14 ведущими государственными вузами страны разрабатывает образовательные программы для своих студентов. Общая цель – предоставить жителям Дальнего Востока равный доступ к качественному высшему образованию и стимулировать молодежь оставаться в своем регионе.

"Проект был инициирован в этом году региональным правительством. Основная идея – удержать молодежь, талантливых ребят в регионе. Каким образом можно удержать? Только если мы сможем предложить им получить здесь высококлассное образование, которое будет в дальнейшем активно востребовано работодателями", – прокомментировала создание Мультиуниверситета врио ректора СахГУ Мария Ганченкова.

В рамках первого проекта Мультиуниверситета Дальнего Востока студенты смогут обучаться по двум программам на выбор: в результате они получат либо два диплома государственного образца – Сахалинского университета и вуза-партнера, – либо дополнительный диплом профпереподготовки.

В первом варианте абитуриент поступает в два вуза одновременно – для этого необходимо пройти конкурсный отбор в оба университета. Во втором варианте студенту добавляется интенсивная программа от второго вуза на 3–4-м курсе обучения в СахГУ.

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков в свою очередь отметил, что в рамках проекта Мультиуниверситета региональное правительство обеспечит получение второго образования в ведущем вузе страны для всех абитуриентов СахГУ, которые поступили на бюджетные места.

Мы планируем большое количество стратегических проектов, и, конечно же, нам очень важно, чтобы молодые ребята, оканчивая наш университет, оставались работать в Сахалинской области и участвовали в проектах развития региона", – подчеркнул Вячеслав Аленьков.

Студенты цифрового Мультиуниверситета смогут освоить такие перспективные направления, как биоинформатика, ресурсы и экономика Мирового океана, градостроительство в опасных природных зонах, нефтегазовый инжиниринг и математическое моделирование, экономика природопользования, геоинформационные системы и многие другие.

"Все программы разработаны под задачи, которые нам ставит регион. По сути, мы создаем программы, ориентируясь не на то, что нужно сегодня, а на то, что, как нам видится, будет через четыре года, когда студенты будут выпускаться. И мы, конечно, здесь ориентируемся на стратегию развития региона", – отметила врио ректора СахГУ.

Так, например, в связи с тем, что в регионе планируется создание крупного международного логистического хаба, одним из направлений обучения в Мультиуниверситете Дальнего Востока была выбрана цифровая транспортная логистика. Эта программа реализуется совместно с Российским университетом транспорта и при поддержке национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

Также в качестве одного из направлений будет представлена программа "Международная экономика. Страны АТР", разработанная совместно с экономическим факультетом Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. По словам Ганченковой, выпускники этого направления, зная культуру и историю стран-соседей, смогут ориентироваться в принимаемых ими решениях. Такие специалисты, по ее мнению, будут востребованы в любой компании, которая ориентирована на построение международного взаимодействия со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Форматы преподавания в цифровом Мультиуниверситете будут гибридными. Используя свои и партнерские лучшие практики, СахГУ планирует задействовать как дистанционные формы обучения, так и очные. Под дистанционный формат университет готовит специальную лабораторию для создания максимального эффекта присутствия преподавателя в аудитории.

По словам врио ректора Сахалинского университета, все программы будут ориентированы на практическое решение задач реальных секторов экономики. Это значит, что к проекту будут привлечены индустриальные партнеры – будущие работодатели выпускников.

Зампредседателя правительства Сахалинской области также отметил, что крупные компании региона готовы участвовать в проекте, предлагая студентам различные задания уже с первых лет обучения.

Наши ребята будут проходить практику в этих компаниях, а может, с каких-то курсов уже даже будут в них трудоустроены. Таким образом, закончив университет, они сразу будут встроены в правильные производственные цепочки крупных индустриальных компаний, которые работают в Сахалинской области", – добавил Вячеслав Аленьков.

Помимо обучения Мультиуниверситет Дальнего Востока объединяет российские регионы, вузы и предприятия также для научной работы. Студенты, аспиранты, преподаватели независимо от места проживания получат равный доступ к передовым технологиям и инновационным методикам ведущих научных центров России и мира.