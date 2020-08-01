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Выяснилось, как туристы в разных странах будут путешествовать в августе
Планируя путешествия в августе и в последующие три месяца, почти половина туристов в разных странах бронируют поездки внутри страны, сообщает Travel and... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T12:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
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туристы, туризм, круизы, новости - туризм, великобритания, япония, сша

Выяснилось, как туристы в разных странах будут путешествовать в августе

12:00 01.08.2020
3124
© Depositphotos / OneinchpunchДевушки в автомобиле
Девушки в автомобиле
© Depositphotos / Oneinchpunch
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Планируя путешествия в августе и в последующие три месяца, почти половина туристов в разных странах бронируют поездки внутри страны, сообщает Travel and Leisure.
В Великобритании 69 процентов опрошенных жителей собираются отправиться в туры внутри королевства, отмечает издания со ссылкой на авторов опроса American Express. В Мексике 47 процентов респондентов заявили, что посетят регионы своей страны, в Японии таких 45 процентов, а в США – 40 процентов.
Планы на международный туризм сохранил каждый десятый пользователь. Причем они подчеркнули, что решение будут принимать в последний момент, а направятся, скорее всего, в приграничные страны.
В этом году большинство туристов – 63 процента — предпочитают путешествовать на автомобиле. Каждый десятый опрошенный мечтает об отдыхе на круизном судне.
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