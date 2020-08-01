https://ria.ru/20200801/1575235526.html
Выяснилось, как туристы в разных странах будут путешествовать в августе
Планируя путешествия в августе и в последующие три месяца, почти половина туристов в разных странах бронируют поездки внутри страны, сообщает Travel and... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T12:00
2020-08-01T12:00
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/153000/30/1530003047_0:58:4518:2599_1400x0_80_0_0_c1115649037ef25bf850b4db8e5b4888.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, туризм, круизы, новости - туризм, великобритания, япония, сша
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости.
Планируя путешествия в августе и в последующие три месяца, почти половина туристов в разных странах бронируют поездки внутри страны, сообщает
Travel and Leisure.
В Великобритании 69 процентов опрошенных жителей собираются отправиться в туры внутри королевства, отмечает издания со ссылкой на авторов опроса American Express. В Мексике 47 процентов респондентов заявили, что посетят регионы своей страны, в Японии таких 45 процентов, а в США – 40 процентов.
Планы на международный туризм сохранил каждый десятый пользователь. Причем они подчеркнули, что решение будут принимать в последний момент, а направятся, скорее всего, в приграничные страны.
В этом году большинство туристов – 63 процента — предпочитают путешествовать на автомобиле. Каждый десятый опрошенный мечтает об отдыхе на круизном судне.