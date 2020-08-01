Хоакин Феникс и Руни Мара спродюсируют фильм об опасных вирусах

Работа над картиной началась в 2019 году, за несколько месяцев до того, как все заговорили о COVID-19. В фильме рассказывается про бактерии и вирусы, которые передаются от животных к людям. В него включены интервью с ведущими учеными, изыскания которых говорят о том, что чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, с которой мы все столкнулись, была неизбежна и еще далека от своего завершения. Согласно их выводам, новые вирусы, в том числе COVID-19, свиной, птичий грипп и другие похожие заболевания, уходят корнями в животноводство.