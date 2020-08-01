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Хоакин Феникс и Руни Мара спродюсируют фильм об опасных вирусах
Хоакин Феникс и Руни Мара выступят исполнительными продюсерами документального фильма "Конец медицины" (The End of Medicine), сообщает Deadline. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T22:09
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, кино и сериалы, новости культуры, руни мара, хоакин феникс

Хоакин Феникс и Руни Мара спродюсируют фильм об опасных вирусах

22:00 01.08.2020 (обновлено: 22:09 01.08.2020)
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© AFP 2020 / Valerie MaconХоакин Феникс и Руни Мара
Хоакин Феникс и Руни Мара
© AFP 2020 / Valerie Macon
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Хоакин Феникс и Руни Мара выступят исполнительными продюсерами документального фильма "Конец медицины" (The End of Medicine), сообщает Deadline.
В нем идет речь о природно-очаговых болезнях, которые угрожают здоровью и жизни всего человечества.
Работа над картиной началась в 2019 году, за несколько месяцев до того, как все заговорили о COVID-19. В фильме рассказывается про бактерии и вирусы, которые передаются от животных к людям. В него включены интервью с ведущими учеными, изыскания которых говорят о том, что чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, с которой мы все столкнулись, была неизбежна и еще далека от своего завершения. Согласно их выводам, новые вирусы, в том числе COVID-19, свиной, птичий грипп и другие похожие заболевания, уходят корнями в животноводство.
"Мы надеемся, что "Конец медицины" всем укажет на то, что пора уже что-то сделать для того, чтобы поменять наши привычки. Наука неоспорима. Мы будем продолжать заболевать из-за современного животноводства, если не поменяем радикально привычки потребления", — отметили Руни Мара и Хоакин Феникс.
Ожидается, что производство ленты завершится к концу 2020 года.
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