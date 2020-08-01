Единственный сохранившийся на севере РФ дворцовый комплекс восстановят

Тюремный корпус усадьбы Пьянковых – единственного сохранившегося на севере России дворцового комплекса – отреставрируют в Сольвычегодске в рамках масштабного проекта по созданию комфортной городской среды, сообщили в правительстве Архангельской области

В здании разместят музейные экспозиции. В памятнике культуры проведут водо-, электро- и теплоснабжение, отремонтируют кровлю и благоустроят территорию.

Кроме того, в Сольвычегодске проведут реставрацию доходного доме купца И.В.Хаминова. Здесь планируется восстановить фасады, оконные и дверные конструкции, декор печей, отремонтировать кровлю.

Сейчас в городе строятся открытые торговые ряды, обновляются заборы и ворота жилых домов, идет капитальный ремонт дорог. В центральном сквере, где появится многофункциональная площадка "Культурный дворик", уже установлено наружное освещение, ведутся работы по устройству тротуаров и деревянных конструкций танцплощадки. При этом вся инфраструктура будет приспособлена для людей с ограниченными возможностями.

Основные работы должны быть выполнены до конца сентября.

Для размещения туристов в скором времени появятся гостиница на 140 мест, столовая и небольшой санаторий. Под эти цели будут переоборудованы бревенчатые здания позапрошлого века, а также построен комплекс гостевых домов.

Работы по реставрации и благоустройству в Сольвычегодске проводятся в рамках масштабного проекта "Сохраняя прошлое – создаем будущее", который стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды.

По мнению врио главы Архангельской области Александра Цыбульского, этот амбициозный проект изменит качество жизни в городе, станет мощным импульсом к развитию во всех сферах и будет способствовать привлечению туристов.