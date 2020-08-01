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Единственный сохранившийся на севере РФ дворцовый комплекс восстановят
Тюремный корпус усадьбы Пьянковых – единственного сохранившегося на севере России дворцового комплекса – отреставрируют в Сольвычегодске в рамках масштабного... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T09:03
хорошие новости
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архангельская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
хорошие новости, архангельская область

Единственный сохранившийся на севере РФ дворцовый комплекс восстановят

09:00 01.08.2020 (обновлено: 09:03 01.08.2020)
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© пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/П. КононовВведенский собор XVII века в городе Сольвычегодске
Введенский собор XVII века в городе Сольвычегодске
© пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/П. Кононов
Тюремный корпус усадьбы Пьянковых – единственного сохранившегося на севере России дворцового комплекса – отреставрируют в Сольвычегодске в рамках масштабного проекта по созданию комфортной городской среды, сообщили в правительстве Архангельской области
В здании разместят музейные экспозиции. В памятнике культуры проведут водо-, электро- и теплоснабжение, отремонтируют кровлю и благоустроят территорию.
Кроме того, в Сольвычегодске проведут реставрацию доходного доме купца И.В.Хаминова. Здесь планируется восстановить фасады, оконные и дверные конструкции, декор печей, отремонтировать кровлю.
Вид на Архангельск
26 июля, 08:00Хорошие новости
Народная программа: в Архангельске жители создадут стратегию развития
Сейчас в городе строятся открытые торговые ряды, обновляются заборы и ворота жилых домов, идет капитальный ремонт дорог. В центральном сквере, где появится многофункциональная площадка "Культурный дворик", уже установлено наружное освещение, ведутся работы по устройству тротуаров и деревянных конструкций танцплощадки. При этом вся инфраструктура будет приспособлена для людей с ограниченными возможностями.
Основные работы должны быть выполнены до конца сентября.
Для размещения туристов в скором времени появятся гостиница на 140 мест, столовая и небольшой санаторий. Под эти цели будут переоборудованы бревенчатые здания позапрошлого века, а также построен комплекс гостевых домов.
Работы по реставрации и благоустройству в Сольвычегодске проводятся в рамках масштабного проекта "Сохраняя прошлое – создаем будущее", который стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды.
Посетители выставки
21 июля, 08:00Хорошие новости
В малые города и села приедут работать девять тысяч работников культуры
По мнению врио главы Архангельской области Александра Цыбульского, этот амбициозный проект изменит качество жизни в городе, станет мощным импульсом к развитию во всех сферах и будет способствовать привлечению туристов.
Сольвычегодск – небольшой город на юге Архангельской области с населением менее 2 тысяч человек. Он входит в перечень исторических поселений России и является бальнеологическим курортом.
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Хорошие новостиХорошие новостиАрхангельская область
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