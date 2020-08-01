"Вашингтонское болото" выставит против Трампа своего Путина

Если Дональд Трамп так сильно боится Владимира Путина , как уверяют противники американского президента, то что им нужно сделать, чтобы помешать ему переизбраться на ноябрьских выборах? Получить приказ из Кремля о добровольном снятии Трампа? Но коварный Путин не хочет отзывать своего агента. Поджечь Америку, чтобы Трамп, как таракан, сбежал из Белого дома? Пробуют, но гарантий нет. Нужны нестандартные ходы.

А что, если найти своеобразного астрального двойника Путина — того, кто будет гипнотизировать Трампа так же, как этот русский с голым торсом? Много месяцев было потрачено на поиски, перевернули вверх дном все "вашингтонское болото" — и наконец-то нашли! Завтра Джо Байден , кандидат в президенты от всей антитрамповской Америки, объявит о своем секретном оружии — назовет кандидатуру своего напарника, того, кто пойдет вместе с ним в вице-президенты. Учитывая как возраст — в этом году Байдену исполнится 78 лет — так и проблемы с памятью, байденовский вице-президент в этот раз имеет очень хорошие шансы стать президентом, не дожидаясь 2024 года. Для этого, правда, нужно еще выиграть 3 ноября у Трампа, но поэтому и нужен "американский Путин".

То есть Камала Харрис, родившаяся под знаком Весов в год Дракона, точно так же, как и Владимир Путин (у него, правда, Дракон водяной, а не деревянный). С таким вице победа Байдену обеспечена — Трампа ждет разгром, а потом и тюрьма.

Как-то чересчур, да? Но разве то, что мы слышим в последние годы в адрес Трампа в США, не является полнейшим театром абсурда? Разве абсолютно сумасшедшие выдумки про русское влияние на Трампа не обсуждают на полном серьезе в американской прессе и конгрессе? На этом фоне предположение о том, что на кандидатуре Харрис остановились благодаря ее гороскопу, смотрится совершенно органично, да и вообще астрология, тем более древнекитайская, куда более серьезная наука, чем современная американская пропагандистская политология.

Но может ли 55-летняя Камала Деви Харрис на самом деле помочь Джо Байдену победить Трампа? Кто она?

Единственная черная женщина в сенате, вся карьера связана с Калифорнией — после того как в 39 лет она выиграла выборы и стала окружным прокурором Сан-Франциско, ее заметили и на федеральном уровне. Уже в конце нулевых годов о ней писали как о будущем президенте, включали в различные списки самых влиятельных и перспективных женщин — политиков США. В 2010-м она побеждает уже на уровне штата и становится генеральным прокурором Калифорнии. Спустя три года наконец-то впервые выходит замуж: за юриста еврейского происхождения, у которого есть двое взрослых детей. Одинокая женщина все-таки до сих пор вызывает вопросы даже в суперлиберальной Калифорнии. А в ноябре 2016-го Харрис выигрывает выборы в сенат, то есть выше остается еще только один выборный пост. Президентский — и в прошлом году Харрис выдвигает свою кандидатуру, активно участвует в праймериз, но с рейтингом в три процента не может составить серьезную конкуренцию не только кандидату истеблишмента Джо Байдену и лидеру левых Берни Сандерсу , но и еще сенатору Элизабет Уоррен. Однако потом обе дамы-сенатора, как и другие кандидаты, снимаются с предвыборной гонки, чтобы остановить Сандерса и обеспечить тем самым победу Байдену. Уже тогда было ясно, что в знак благодарности и исходя из предвыборных расчетов Байден выберет своим напарником женщину: изначально казалось, что весомее шансы Уоррен, более популярной, более левой и способной привлечь электорат Сандерса. Но после начала расовых волнений стало понятно, что выгоднее брать черную женщину, и тогда уже фавориткой стала Харрис. У нее было еще несколько конкуренток, но на их фоне она смотрелась предпочтительней.

Против Харрис играло ее правоохранительное прошлое: бывший прокурор в момент "восстания масс" против полицейского насилия. Но зато у нее огромный опыт победы на выборах, пусть и в одном штате. И самое главное — она умеренно левая, последовательно прогрессивная (начинала с протестов против апартеида в ЮАР еще в 80-е, а сейчас посещает гей-парады и поддерживает легализацию марихуаны) и совершенно не белого происхождения. Причем не просто не белого, а еще и свежеимигрантского. Оба ее родителя приехали в Штаты для учебы незадолго до ее рождения, то есть Харрис должна напомнить десяткам миллионов подобных ей американцев об их собственной судьбе.

Отец — чернокожий эмигрант с Ямайки, ставший потом профессором в Йеле. Мать — тамилка из Индии, доктор эндокринологии. Младшая сестра Камалы Харрис, Мая, политический аналитик на телеканале MSNBC, работала в команде Хиллари Клинтон в 2016-м. Сама Камала с начала 90-х делала прокурорскую карьеру, которая и привела ее на вершины власти. Не только благодаря работоспособности, были и правильные связи, и правильные романы. Да и сейчас к калифорнийской партии в Вашингтоне относится и самый высокопоставленный демократ в США — спикер палаты представителей Нэнси Пелоси , уже треть века представляющая в конгрессе один из калифорнийских округов.

Окружение Байдена считает Харрис не очень лояльной и управляемой: вспоминают, как она на теледебатах обвинила Джо чуть ли не в расизме, и ведь это было еще до нынешних волнений. Тем не менее альтернативы у Байдена практически нет, он надеется, что Камала принесет ему дополнительные голоса женщин и меньшинств. Хотя они же вроде бы и так за него, если верить опросам? Но веры в данные социологов нет даже у демократов, которые слишком хорошо понимают, что Байден не возбуждает вообще никого из их электората. Единственная мотивация голосовать за него — помешать переизбранию Трампа. Экзотичная и симпатичная Камала должна взбодрить демократического избирателя, стать своеобразным Обамой номер два.

С политической точки зрения Харрис абсолютно системный политик: никаких экстравагантных внешнеполитических взглядов, все в русле "вашингтонского болота". Некоторая левизна во внутренней политике сейчас становится демократическим мейнстримом, но и тут Харрис не идет ни в какое сравнение с идейным левым Сандерсом и, если надо будет, легко скорректирует свои взгляды. К тому же она не типичный левый: выступала против отмены смертной казни в Калифорнии, да и прокурорский опыт со счетов не спишешь.

Можно ли представить себе Харрис в кресле президента США? Если Байден изберется президентом и не уйдет в отставку или не умрет на посту, то Харрис будет абсолютным фаворитом в кандидаты от демократов в 2024 году. Но даже в этом случае оценивать ее шансы на следующих выборах сейчас невозможно, потому что в случае поражения Трампа в этом ноябре республиканский электорат будет уверен в том, что у него украли победу. И в 2024-м попытается взять реванш, дать смертельный бой демократам, понимая, что время и изменение демографического баланса работают против белой Америки, особенно той ее части, что живет не в мегаполисах двух побережий.

Если же Трамп победит, а его шансы представляются куда более предпочтительными, несмотря на все опросы, то Харрис все равно превратится в звезду первой величины на демократическом небосклоне. И другим демократам будет очень сложно составить ей конкуренцию в 2024-м, если, конечно, она не наделает каких-то глупостей или ее не решит уничтожить политически само "вашингтонское болото" (чтобы расчистить дорогу для другого, более правильного и удобного кандидата).