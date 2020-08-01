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Выплаты, пенсии, ОСАГО: что изменится с 1 августа
В России вступает в силу ряд законодательных изменений. Скорректируют пенсии, безработные получат повышенные пособия и выплаты на детей. Вместе с тем подорожает РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T08:00
2020-08-01T08:02
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осаго, общество
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. В России вступает в силу ряд законодательных изменений. Скорректируют пенсии, безработные получат повышенные пособия и выплаты на детей. Вместе с тем подорожает газ, по-другому начнут считать ОСАГО. О том, что изменится в нашей жизни, — в материале РИА Новости.
"Коронавирусные" выплаты
На август распространяются меры поддержки населения, принятые в связи с эпидемией. Так, потерявшие работу после 1 марта получат максимальное пособие — 12 130 рублей (это МРОТ, минимальный размер оплаты труда). Средний заработок на прежнем месте, стаж, причины увольнения значения не имеют. Исключение — увольнение за нарушение трудовой дисциплины и подобные действия.
На такую же сумму — 12 130 рублей — имеют право индивидуальные предприниматели (ИП), прекратившие деятельность после 1 марта. Пособие предоставляют в течение трех месяцев после того, как человека признали безработным. Особый порядок для закрывшихся ИП действует до 1 октября.
Те, кому положено минимальное пособие (1,5 тысячи), также получат больше — 4,5 тысячи. Надбавка действует с мая по август.
Сохраняются выплаты семьям, где родители потеряли работу, — три тысячи на каждого несовершеннолетнего ребенка. Это дополнительно к другим "детским" пособиям. Оформляют только на одного из родителей.
"Коронавирусные детские выплаты" выдают до 30 сентября: по пять тысяч на детей до трех лет за апрель, май, июнь, десять тысяч на детей от трех до 16 лет за июнь и июль. Скорее всего, продлят и на август.
"Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались безработными, продолжат действовать и в июле, и в августе", — подчеркивал президент Владимир Путин.
Как уточнил позднее премьер-министр Михаил Мишустин, на это выделят около 20 миллиардов рублей. Он отметил, что коронавирус сильно изменил рынок труда и с 1 апреля число официально зарегистрированных безработных выросло в три с половиной раза, до трех миллионов человек.
Корректировка пенсий
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, таких — 14-15 миллионов человек. Это официально трудоустроенные женщины старше 60 лет и мужчины старше 65. Перерасчет произведут с учетом дохода и трудового стажа.
Если пенсионер продолжает работать, из его зарплаты удерживают страховые пенсионные взносы. Следовательно, пенсия должна регулярно увеличиваться с учетом поступивших средств.
Как напомнили в Пенсионном фонде, ежегодно размер денежного обеспечения по старости может увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. В 2020-м стоимость такого балла — 93 рубля, следовательно, прибавка — 279 рублей.
Повысятся и накопительные пенсии, это коснется 80 тысяч человек. Накопительную часть увеличат на 9,13%. Коэффициент определили исходя из результатов инвестирования соответствующих накоплений по итогам 2019-го: они в три раза превысили инфляцию (три процента).
Кроме того, 7,99% добавят участникам программы софинансирования пенсионных накоплений. Им средства поступят срочной выплатой, то есть в течение периода, определенного самим человеком.
Подорожает газ
На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ Федеральной антимонопольной службы России.
В частности, там говорится: "Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению". В результате голубое топливо подорожает на три процента.
Например, для Москвы и области цена тысячи кубометров вырастет на 114 рублей — с 3807 до 3921. В 2019-м было повышение на 1,4%, в 2018-м — на 3,4%.
Проект приказа индексации цен для населения ФАС обнародовала еще в апреле. Увеличить тарифы на три процента собирались уже с 1 июля, однако отложили из-за непростой ситуации в экономике.
Дифференциация ОСАГО
С 24 августа в силу вступают поправки в закон "Об обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств". Теперь компании, занятые в этом бизнесе, смогут предлагать автовладельцам индивидуальный тариф.
Речь идет об учете факторов, характеризующих конкретного водителя: стаж, количество страховых случаев, серьезные нарушения ПДД, даже если они не привели к страховым случаям.
Такими нарушениями считаются, например, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 километров в час. О штрафах страховщики узнают из базы Госавтоинспекции. Добросовестным водителям полис обойдется дешевле, нарушителям и лихачам — дороже.
По указанию ЦБ расширится тарифный коридор — на плюс-минус десять процентов. Таким образом, произойдет "персонализация тарифов" ОСАГО.
Если сейчас минимальная базовая ставка — 2746 рублей, а максимальная — 4942, то по новым правилам — 2471 и 5436 соответственно.
"Дальневосточный гектар"
С 1 августа стартует третий этап реализации программы "Дальневосточный гектар". Право на земельный участок в Республике Бурятия и Забайкальском крае предоставляется любому гражданину России, даже проживающему за рубежом. Ранее гектары по льготной программе были доступны только жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО).
В рамках "Дальневосточного гектара" в Республике Бурятия и Забайкальском крае землю получили более 5,3 тысячи человек — 2,1 тысячи и 3,2 тысячи соответственно. Статистика показывает, что чаще всего участки используют под индивидуальное жилищное строительство.