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На пляже Южной Каролины отдыхающие обнаружили аллигатора
Полиция штата Южная Каролина (США) заявила, что на одном из пляжей посетители обнаружили небольшого аллигатора, сообщает UPI. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T03:10
туризм
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южная каролина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
туризм, новости - туризм, южная каролина, сша

На пляже Южной Каролины отдыхающие обнаружили аллигатора

03:10 01.08.2020
148
© Fotolia / Andy LidstoneДикий аллигатор во Флориде
Дикий аллигатор во Флориде
© Fotolia / Andy Lidstone
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Полиция штата Южная Каролина (США) заявила, что на одном из пляжей посетители обнаружили небольшого аллигатора, сообщает UPI.
Департамент полиции города Полейз разместил в соцсетях видео, на котором отдыхающие на одном из пляжей города запечатлели маленькую рептилию. Она вышла из воды и по песку направилась к жилым районам.
"У нас был необычный посетитель на пляже некоторое время назад", — говорится в сообщении.
Животное поймали. Офицеры сообщили, что его выпустят в естественную среду обитания.
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