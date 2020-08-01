На пляже Южной Каролины отдыхающие обнаружили аллигатора

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Полиция штата Южная Каролина (США) заявила, что на одном из пляжей посетители обнаружили небольшого аллигатора, Полиция штата Южная Каролина (США) заявила, что на одном из пляжей посетители обнаружили небольшого аллигатора, сообщает UPI.

We had an unusual visitor to the beach a little while ago. He was wrangled up by our resident "Gator Lady". As a healthy juvenile he will be released into a natural habitat. pic.twitter.com/bI0R0AgZRH — Pawleys Island PD (@PawleysIslandPD) July 28, 2020

Департамент полиции города Полейз разместил в соцсетях видео, на котором отдыхающие на одном из пляжей города запечатлели маленькую рептилию. Она вышла из воды и по песку направилась к жилым районам.

"У нас был необычный посетитель на пляже некоторое время назад", — говорится в сообщении.