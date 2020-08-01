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В США сняли на видео медведя, катящего по улице мусорный бак
Во Флориде на камеры видеонаблюдения попал медведь, катящий по улице большой мусорный бак, сообщает UPI. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T00:47
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РИА Новости
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353
60
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животные, туризм, медведи, новости - туризм, флорида, сша

В США сняли на видео медведя, катящего по улице мусорный бак

00:47 01.08.2020
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© Кадр из видео, выложенного пользователем Brett Longo в сети FacebookМедведь крадет мусорный бак в городе Мэри Эстер, Флорида, США
Медведь крадет мусорный бак в городе Мэри Эстер, Флорида, США
© Кадр из видео, выложенного пользователем Brett Longo в сети Facebook
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Во Флориде на камеры видеонаблюдения попал медведь, катящий по улице большой мусорный бак, сообщает UPI.
Автор ролика Бретт Лонго рассказал, что он получил сигнал об активности рядом с домом с камеры видеонаблюдения. Он подключился к устройству и обнаружил двух черных медведей во дворе.
На кадрах видно, как одно из животных катит зеленый мусорный бак по асфальту, а потом роняет его на газон.
Лонго в шутку предположил, что медведь пытался ему помочь с вывозом мусора.
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