https://ria.ru/20200801/1575221705.html
В США сняли на видео медведя, катящего по улице мусорный бак
Во Флориде на камеры видеонаблюдения попал медведь, катящий по улице большой мусорный бак, сообщает UPI. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T00:47
2020-08-01T00:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
животные, туризм, медведи, новости - туризм, флорида, сша