В США сняли на видео медведя, катящего по улице мусорный бак

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Во Флориде на камеры видеонаблюдения попал медведь, катящий по улице большой мусорный бак, Во Флориде на камеры видеонаблюдения попал медведь, катящий по улице большой мусорный бак, сообщает UPI.

Автор ролика Бретт Лонго рассказал, что он получил сигнал об активности рядом с домом с камеры видеонаблюдения. Он подключился к устройству и обнаружил двух черных медведей во дворе.

На кадрах видно, как одно из животных катит зеленый мусорный бак по асфальту, а потом роняет его на газон.