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Власти Эстонии планируют реставрировать Старый город в Нарве
В сентябре начнется реставрация исторической части эстонского города Нарвы, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T16:17
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
туризм, новости - туризм, эстония, нарва

Власти Эстонии планируют реставрировать Старый город в Нарве

16:14 01.08.2020 (обновлено: 16:17 01.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНарва
Нарва
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. В сентябре начнется реставрация исторической части эстонского города Нарвы, сообщает "ЕвроПульс".
К 2022 году планируется закончить работы в здании ратуши и на Ратушной площади: в соборе появится информационный туристический центр, разместится ресторан, зал бракосочетаний, городское собрание и кабинет мэра. Сейчас органы городского правления находятся вне Старого города.
Территория вокруг здания будет оборудована для отдыха и проведения мероприятий. Там появятся удобные скамейки, а в выходные и праздники будут проводиться исторические ярмарки.
Старый город Нарвы сильно пострадал во время Второй мировой войны – большая часть исторических построек была разрушена. Уцелевшее здание ратуши XVII века с тех пор пустовало, а небольшая площадь перед ним, хоть и была вымощена заново, практически не использовалась. Разговоры о необходимости восстановления этого места велись много лет.
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