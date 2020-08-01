https://ria.ru/20200801/1575217839.html
Власти Эстонии планируют реставрировать Старый город в Нарве
В сентябре начнется реставрация исторической части эстонского города Нарвы, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T16:14
2020-08-01T16:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости.
В сентябре начнется реставрация исторической части эстонского города Нарвы, сообщает
"ЕвроПульс".
К 2022 году планируется закончить работы в здании ратуши и на Ратушной площади: в соборе появится информационный туристический центр, разместится ресторан, зал бракосочетаний, городское собрание и кабинет мэра. Сейчас органы городского правления находятся вне Старого города.
Территория вокруг здания будет оборудована для отдыха и проведения мероприятий. Там появятся удобные скамейки, а в выходные и праздники будут проводиться исторические ярмарки.
Старый город Нарвы сильно пострадал во время Второй мировой войны – большая часть исторических построек была разрушена. Уцелевшее здание ратуши XVII века с тех пор пустовало, а небольшая площадь перед ним, хоть и была вымощена заново, практически не использовалась. Разговоры о необходимости восстановления этого места велись много лет.