Власти Эстонии планируют реставрировать Старый город в Нарве

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. В сентябре начнется реставрация исторической части эстонского города Нарвы, В сентябре начнется реставрация исторической части эстонского города Нарвы, сообщает "ЕвроПульс".

К 2022 году планируется закончить работы в здании ратуши и на Ратушной площади: в соборе появится информационный туристический центр, разместится ресторан, зал бракосочетаний, городское собрание и кабинет мэра. Сейчас органы городского правления находятся вне Старого города.

Территория вокруг здания будет оборудована для отдыха и проведения мероприятий. Там появятся удобные скамейки, а в выходные и праздники будут проводиться исторические ярмарки.