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"Собираю в тайге дикоросы". Истории людей, чьи судьбы изменила эпидемия
Во время самоизоляции фитнес-тренеры стали грузчиками, турагенты — распространителями косметики, официанты — курьерами. Сейчас жизнь многих вошла в колею. Но... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T08:03
самоизоляция
удаленная работа
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коронавирус covid-19
переезд
москва
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
самоизоляция, удаленная работа, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, переезд, москва, работа, общество

"Собираю в тайге дикоросы". Истории людей, чьи судьбы изменила эпидемия

08:00 01.08.2020 (обновлено: 08:03 01.08.2020)
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© Из личного архива Виктора ЛазареваВиктор собирает чернику. Стоп-кадр видео
Виктор собирает чернику. Стоп-кадр видео
© Из личного архива Виктора Лазарева
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Мария Семенова. Во время самоизоляции фитнес-тренеры стали грузчиками, турагенты — распространителями косметики, официанты — курьерами. Сейчас жизнь многих вошла в колею. Но есть те, для кого эпидемия кардинально все изменила не на несколько месяцев. Одни не вернулись в большие города, другие — в профессию, которой посвятили много лет.

"Лес знаю хорошо"

Виктор Лазарев родился и вырос в небольшом таежном селе Красный Яр. Потом подался за 120 километров в Томск и выучился на звукооператора. Каждое лето вместе с женой и сыном съезжал со съемной квартиры и три месяца проводил в деревне. Осенью возвращались в город и подыскивали новое жилье. Но этой весной Виктор окончательно обосновался в глуши.

"Раньше работал где придется, а последние три года писал музыку на заказ: нашелся хороший клиент — русский из Америки. Мне без разницы, где трудиться. Мы с женой планировали жить в городе, но уехали из-за эпидемии — перестраховались. Да и устали скитаться по разным адресам. На покупку недвижимости в Томске финансов нет, а здесь можно взять дом. В деревне живется вольно, рядом озеро — и порыбачишь, и отдохнешь", — рассказывает сибиряк.

В городе жена Виктора работала продавцом. Чем ей заниматься в деревне, супруги еще не решили — с вакансиями негусто. Зато лето — хлебный сезон.
"Собираем чернику и кедровые шишки на продажу, здесь есть приемный пункт. За четыре часа на ягодах можно пять тысяч заработать, а на шишках — так и вовсе по пятнадцать в день. Но места надо знать. Я с семи лет в тайгу с бабушкой ходил. Ориентируюсь хорошо. Медведя видел — не близко, конечно. В лесу живут отшельники-староверы, помню, где их заимки", — говорит Виктор. Поселились пока у его родителей в старом доме с печным отоплением, в будущем планируют купить что-то неподалеку.
© Фото : из личного архива Виктора ЛазареваВиктор Лазарев
Виктор Лазарев
© Фото : из личного архива Виктора Лазарева
Виктор Лазарев
"Сделаем все, как полагается: баню, летнюю кухню. В Томск не намотаешься — дорога песчаная, разбитая лесовозами, к тому же дожди размывают. Хозяйством обзаведемся, корову возьмем или кроликов. Может, получу разрешение на охоту — на лося или медведя. Добыл одного — хорошо заработал. Семья у меня городская, но к деревне отнеслись нормально — природа им нравится. Ребенок во второй класс в сентябре пойдет, переведем в местную школу. Жена ездит со мной за ягодой, привыкает к комарам, здесь же и мошкара, и пауки, и слепни, и змеи. Родители рады, что я к ним поближе, помогать буду", — делится планами Виктор.

"Что дальше — непонятно"

Самоизоляция началась с переезда и у Ивана Гладких (имя изменено) — инженера по техническому анализу в нефтесервисной компании. Он родился в небольшом селе в Татарстане, но последние годы жил и работал в Москве. Эпидемия все изменила. Уже 17 марта сотрудников отправили на удаленку, а через несколько дней Иван поехал навестить родителей. Всеобщий режим самоизоляции тогда еще не ввели — он думал, всех скоро вызовут в офис.
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"Планировал погостить недельку — задержался на четыре месяца. В пандемию нет смысла сидеть в Москве. Сейчас не оплачиваю съемное жилье, к тому же я в родном городе, рядом с семьей и друзьями. Так что для меня в самоизоляции есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, экономия времени и средств. С другой — не хватает общения с коллегами, сложно весь день сидеть дома", — признается он.
В целом Ивана все устраивает: если бы удаленный режим сохранился, он бы вообще не вернулся в столицу. Но пока никто не знает, что будет дальше. "Компания изменилась, в офисе сократили персонал. Может, нас оставят на удаленке — специфика такая, что с задачами эффективно справляешься из дома. Есть вариант перевода в Ижевск — там наш завод. Еще до эпидемии говорили о реорганизации, правда, про глобальный переезд никто слова не сказал. Впрочем, возвращение в Москву тоже возможно".
Перспектива перебраться в Ижевск (1200 километров от столицы) Ивана не вдохновляет. Однако терять работу он не хочет — если руководство не оставит выбора, согласится.

"Уйти в IT"

Жизнь петербурженки Яны Буковой тоже резко изменилась — она ушла из профессии. Хотя десять лет проработала на одном месте — в сети кинотеатров
© Фото : из личного архива Яны БуковойЯна Букова
Яна Букова
© Фото : из личного архива Яны Буковой
Яна Букова
"Начинала с низов — с кассира. И доросла до директора кинотеатра, застала реорганизацию, продажу сети американцам, объединение должностей, оптимизацию трудовых процессов. Но сейчас в Санкт-Петербурге нет возможности для развития, а от привычной рутины устала, хочется чего-то нового. Да и будущее индустрии, по моему мнению, за домашними онлайн-кинотеатрами: все больше людей смотрят фильмы без посторонних, у себя на диване, — рассуждает Яна. — Я любила кино и кинобизнес, вкладывала душу, чувствовала себя как рыба в воде. Раньше об уходе с работы не задумывалась. Собиралась в декрет и надеялась — вернусь с новыми силами, опять будет интересно. Но когда вышла, поняла: пора двигаться дальше".
И повернула на 180 градусов — в сферу IT. Яна уверена: это разумный выбор. "Информационные технологии сейчас повсюду, пока не случится восстание машин, как в фильмах ужасов, мы будем тесно с ними связаны. Эта область постоянно развивается, к тому же позволяет работать удаленно. Мой муж — программист, ему нравится уклад в таких компаниях, отношение к сотрудникам и внутри коллектива. Для меня тоже это очень важно".
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Букова пока не нашла вакансию мечты, но уже оканчивает краткосрочные курсы. Осуществить давние планы помогла самоизоляция. Несколько месяцев Яна была в отпуске — кинотеатр, которым она руководит, закрывался, как и все в стране. Чтобы завершить учебу, Яна снова взяла отпуск по уходу за ребенком. Сын родился в конце 2018-го — когда мальчику исполнился год и месяц, она вернулась в кинотеатр. "В пандемию осознала, чего хочу. И выбрала другую работу — чтобы в радость или хотя бы не в тягость. В новом деле без опыта начинаешь с азов, так что поменяю высокую должность и зарплату на более скромный уровень". Но Яна уверена: это того стоит.
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СамоизоляцияУдаленная работаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ПереездМоскваРаботаОбщество
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