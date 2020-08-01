Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200801/1575154889.html
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов, отмечается ежегодно 1 августа согласно Федеральном закону РФ от 30 декабря 2012... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T03:11
россия
первая мировая война (1914-1918)
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/101786/57/1017865782_0:120:3213:1927_1400x0_80_0_0_a1d55192f546a5e9bfdabbf039570548.jpg
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/101786/57/1017865782_0:120:3213:1927_1400x0_80_0_0_a1d55192f546a5e9bfdabbf039570548.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/101786/57/1017865782_241:0:2970:2047_1400x0_80_0_0_8763e2ec7fc6cdaaf840fe6591ba2be7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/101786/57/1017865782_582:0:2629:2047_1400x0_80_0_0_1c4c4410ef7cdd7ec4f91265c97d123a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, первая мировая война (1914-1918), справки

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

03:11 01.08.2020
91
© РИА Новости / Павел Балабанов / Перейти в фотобанкРусские солдаты во Франции в 1916 году
Русские солдаты во Франции в 1916 году
© РИА Новости / Павел Балабанов
Перейти в фотобанк
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов, отмечается ежегодно 1 августа согласно Федеральном закону РФ от 30 декабря 2012 года "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России".
Эта памятная дата установлена в целях увековечения памяти и отражения заслуг российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны.
Первая мировая война 1914-1918 годов – первый военный конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств.
Главной причиной войны стали противоречия между двумя коалициями европейских держав – Антантой (Россия, Англия и Франция) и Тройственным союзом (Германия, Австро-Венгрия и Италия), вызванные обострением борьбы за передел уже поделенных колоний, сфер влияния и рынков сбыта. Начавшись в Европе, где происходили главные события, она постепенно приобрела глобальный характер, охватив также Дальний и Ближний Восток, Африку, акватории Атлантического, Тихого, Северного Ледовитого и Индийского океанов.
Поводом к Первой мировой войне послужило убийство сербскими националистами 28 июня 1914 года в городе Сараево (ныне Босния и Герцеговина) наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Австро-Венгрия под давлением Германии, искавшей повод для развязывания войны, предъявила сербам заведомо неприемлемые условия для разрешения возникшего конфликта и после того, как австро-венгерский ультиматум был отвергнут, 28 июля объявила Сербии войну.
Выполняя свои союзнические обязательства перед Сербией, Россия с 30 июля начала всеобщую мобилизацию. На следующий день Германия в ультимативной форме потребовала от России прекратить мобилизацию. Ультиматум был оставлен без ответа, и 1 августа Германия объявила России войну.
Затем Германия объявила войну Франции, а Великобритания – Германии.
Создав перевес в войсках на Западном фронте, Германия оккупировала Люксембург и Бельгию и начала быстрое продвижение на севере Франции к Парижу. Но наступление русских войск в Восточной Пруссии вынудило Германию снять часть войск с Западного фронта.
В августе-сентябре 1914 года русские войска нанесли поражение австро-венгерским войскам в Галиции, в конце 1914 года – начале 1915 года – турецким войскам в Закавказье.
В 1915 году силы Центральных держав, ведя стратегическую оборону на Западном фронте, вынудили русские войска оставить Галицию, Польшу, часть Прибалтики, нанесли поражение Сербии.
В 1916 году после неудачной попытки германских войск прорвать оборону союзников в районе Вердена (Франция) стратегическая инициатива перешла к Антанте. Кроме того, тяжелое поражение, нанесенное австро-германским войскам в мае-июле 1916 года в Галиции, фактически предопределило развал главного союзника Германии – Австро-Венгрии. На Кавказском театре инициатива продолжала сохраняться за русской армией.
Начавшийся после февральской революции 1917 года развал русской армии позволил Германии и ее союзникам активизировать свои действия на других фронтах, что не изменило ситуации в целом.
После заключения сепаратного Брестского мира с Россией 3 марта 1918 года германское командование предприняло массированное наступление на Западном фронте. Войска Антанты (Франция, Великобритания, Сербия, позднее Япония, Италия, Румыния, США и др.; всего было 34 государства, включая Россию), ликвидировав результаты германского прорыва, перешли в наступление, завершившееся разгромом Центральных держав (Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария).
Потери России в Первой мировой войне составили свыше двух миллионов погибших на фронтах и свыше трех миллионов пленных, потери гражданского населения Российской империи превысили один миллион человек.
Для захоронений павших в Первую мировую войну русских воинов в феврале 1915 года на землях старинного усадебного парка села Всехсвятского под Москвой (ныне территория района Сокол Москвы) было открыто Всероссийское Братское кладбище и освящена часовня. Вплоть до середины 1920 года захоронения на Братском кладбище производились практически ежедневно. Неподалеку от кладбища предполагалось создать архитектурный ансамбль из памятной церкви и Всероссийского музея Первой мировой войны и открыть приют для жертв войны, но эти планы были прерваны революцией 1917 года.
В Советском Союзе события Первой мировой войны на долгое время были преданы забвению, и в 1930-е годы кладбище было преобразовано в парк.
В 1994 году постановлением правительства Москвы территория бывшего Братского кладбища была объявлена памятником истории и культуры и поставлена на государственную охрану. На месте центральной части Братского кладбища создан Мемориально-парковый комплекс Героев Первой мировой войны. В 1990-2004 годах на его территории установлены различные памятники и часовня.
6 мая 2014 года здесь состоялось открытие памятной надгробной плиты сестрам милосердия, погибшим во время Первой мировой войны.
Всего на братском кладбище были похоронены 18 тысяч солдат и офицеров, скончавшихся в госпиталях Москвы от полученных в Первой мировой войне ранений. В апреле 2016 года в часовне на территории комплекса был перезахоронен прах великого князя Николая Николаевича, главнокомандующего русской армией в первые два года войны.
1 августа 2014 года памятник героям Первой мировой войны торжественно был открыт на Поклонной горе в Москве.
Памятники героям Первой мировой войны были установлены в Калининграде, Липецке, Оренбурге и Пскове.
В городе Гусеве Калининградской области открыты два монумента – "Штыковая атака" и "Памяти забытой войны, изменившей ход истории".
В октябре 2014 года памятник героям Первой мировой войны был установлен в Саранске, в декабре – в Туле.
В августе 2016 года был открыт памятник "Павшим и умершим от ран в годы Первой мировой войны" в Кирове.
Всего в России и за рубежом было установлено 20 памятников и мемориалов.
Министерством обороны России при поддержке Федерального архивного агентства и Российского исторического общества создан портал "Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов" – первый официальный банк документов об участниках и событиях Первой мировой войны.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
РоссияПервая мировая война (1914-1918)Справки
Рекомендуем
Готовые мины на одном из московских заводов. 1942 год
День тыла Вооруженных Сил РФ
Дезинфекция дорог и тротуаров в Москве
Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве
На месте теракта на бостонском марафоне, 15 апреля 2013 года
Теракт на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года
Дезинфекция пункта приема гражнан Одно окно компании Мосгаз
Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России
Завершающий этап Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
Самолет Су-24 во время учебно-тренировочных полетов в Мурманской области
Воздушно-космические силы РФ
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть
Россия вернула второе место по уровню добычи нефти в мире
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп рассказал о работе с Россией над ядерным соглашением
Зрители в кинотеатре
В Подмосковье заработают кинотеатры и санатории
Строительство газопровода Северный поток-2
Политолог оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Медведь крадет мусорный бак в городе Мэри Эстер, Флорида, США
В США сняли на видео медведя, катящего по улице мусорный бак
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Число случаев коронавируса в мире превысило 17 миллионов
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп выступил против переноса выборов
Памятник маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому
Посольство возмутилось осквернением памятника Рокоссовскому в Польше
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:39В Москве вылечились от коронавируса более 180,5 тысячи человек
09:19Из Шереметьево вылетел первый регулярный после возобновления полетов рейс
09:15Росавиация не комментирует данные о возобновлении полетов во все страны
08:58ВТБ снизил ставки по вкладам
08:45На Украине ликвидировали полтавского террориста с гранатой
07:51В России провели более 28,4 миллиона тестов на COVID-19
07:11Онколог рассказал, на что указывает горечь во рту
06:44В США опубликовали финансовый отчет Трампа за 2019 год
05:59Трамп заявил, что планирует запретить TikTok в США, сообщает СМИ
05:48В Хабаровске проходит очередной митинг в поддержку Фургала
05:33В МЧС рассказали, как избежать ДТП
05:24Сестра рассказала о жителе Башкирии, зарезавшем жену на глазах детей
05:19Эксперты рассказали, какие сайты нельзя посещать через общественный Wi-Fi
05:18Охлобыстин рассказал, что поменялось в "Современнике" без Ефремова
05:13Шеф-повар указал на срок службы сковороды
04:05На Аляске семь человек погибли при столкновении небольших самолетов
03:49Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 миллиардов долларов
03:46Семья Бута и российские дипломаты потеряли с ним связь
03:31Эксперт рассказал, сколько будет стоить новый iPhone в России
02:58В Подмосковье заработают кинотеатры и санатории
Лента новостейМолния