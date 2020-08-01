День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

Русские солдаты во Франции в 1916 году

Эта памятная дата установлена в целях увековечения памяти и отражения заслуг российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны.

Первая мировая война 1914-1918 годов – первый военный конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств.

Главной причиной войны стали противоречия между двумя коалициями европейских держав – Антантой (Россия, Англия и Франция) и Тройственным союзом (Германия, Австро-Венгрия и Италия), вызванные обострением борьбы за передел уже поделенных колоний, сфер влияния и рынков сбыта. Начавшись в Европе, где происходили главные события, она постепенно приобрела глобальный характер , охватив также Дальний и Ближний Восток, Африку, акватории Атлантического, Тихого, Северного Ледовитого и Индийского океанов.

Поводом к Первой мировой войне послужило убийство сербскими националистами 28 июня 1914 года в городе Сараево (ныне Босния и Герцеговина) наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Австро-Венгрия под давлением Германии, искавшей повод для развязывания войны, предъявила сербам заведомо неприемлемые условия для разрешения возникшего конфликта и после того, как австро-венгерский ультиматум был отвергнут, 28 июля объявила Сербии войну.

Выполняя свои союзнические обязательства перед Сербией, Россия с 30 июля начала всеобщую мобилизацию. На следующий день Германия в ультимативной форме потребовала от России прекратить мобилизацию. Ультиматум был оставлен без ответа, и 1 августа Германия объявила России войну.

Создав перевес в войсках на Западном фронте, Германия оккупировала Люксембург и Бельгию и начала быстрое продвижение на севере Франции к Парижу. Но наступление русских войск в Восточной Пруссии вынудило Германию снять часть войск с Западного фронта.

В августе-сентябре 1914 года русские войска нанесли поражение австро-венгерским войскам в Галиции, в конце 1914 года – начале 1915 года – турецким войскам в Закавказье.

В 1915 году силы Центральных держав, ведя стратегическую оборону на Западном фронте, вынудили русские войска оставить Галицию, Польшу, часть Прибалтики, нанесли поражение Сербии.

В 1916 году после неудачной попытки германских войск прорвать оборону союзников в районе Вердена (Франция) стратегическая инициатива перешла к Антанте. Кроме того, тяжелое поражение, нанесенное австро-германским войскам в мае-июле 1916 года в Галиции, фактически предопределило развал главного союзника Германии – Австро-Венгрии. На Кавказском театре инициатива продолжала сохраняться за русской армией.

Начавшийся после февральской революции 1917 года развал русской армии позволил Германии и ее союзникам активизировать свои действия на других фронтах, что не изменило ситуации в целом.

После заключения сепаратного Брестского мира с Россией 3 марта 1918 года германское командование предприняло массированное наступление на Западном фронте. Войска Антанты (Франция, Великобритания, Сербия, позднее Япония, Италия, Румыния, США и др.; всего было 34 государства, включая Россию), ликвидировав результаты германского прорыва, перешли в наступление, завершившееся разгромом Центральных держав (Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария).

Потери России в Первой мировой войне составили свыше двух миллионов погибших на фронтах и свыше трех миллионов пленных, потери гражданского населения Российской империи превысили один миллион человек.

Для захоронений павших в Первую мировую войну русских воинов в феврале 1915 года на землях старинного усадебного парка села Всехсвятского под Москвой (ныне территория района Сокол Москвы) было открыто Всероссийское Братское кладбище и освящена часовня. Вплоть до середины 1920 года захоронения на Братском кладбище производились практически ежедневно. Неподалеку от кладбища предполагалось создать архитектурный ансамбль из памятной церкви и Всероссийского музея Первой мировой войны и открыть приют для жертв войны, но эти планы были прерваны революцией 1917 года.

В Советском Союзе события Первой мировой войны на долгое время были преданы забвению , и в 1930-е годы кладбище было преобразовано в парк.

В 1994 году постановлением правительства Москвы территория бывшего Братского кладбища была объявлена памятником истории и культуры и поставлена на государственную охрану. На месте центральной части Братского кладбища создан Мемориально-парковый комплекс Героев Первой мировой войны. В 1990-2004 годах на его территории установлены различные памятники и часовня.

6 мая 2014 года здесь состоялось открытие памятной надгробной плиты сестрам милосердия, погибшим во время Первой мировой войны.

Всего на братском кладбище были похоронены 18 тысяч солдат и офицеров, скончавшихся в госпиталях Москвы от полученных в Первой мировой войне ранений. В апреле 2016 года в часовне на территории комплекса был перезахоронен прах великого князя Николая Николаевича, главнокомандующего русской армией в первые два года войны.

1 августа 2014 года памятник героям Первой мировой войны торжественно был открыт на Поклонной горе в Москве.

Памятники героям Первой мировой войны были установлены в Калининграде, Липецке, Оренбурге и Пскове.

В городе Гусеве Калининградской области открыты два монумента – "Штыковая атака" и "Памяти забытой войны, изменившей ход истории".

В августе 2016 года был открыт памятник "Павшим и умершим от ран в годы Первой мировой войны" в Кирове.

Всего в России и за рубежом было установлено 20 памятников и мемориалов.

Министерством обороны России при поддержке Федерального архивного агентства и Российского исторического общества создан портал "Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов" – первый официальный банк документов об участниках и событиях Первой мировой войны.