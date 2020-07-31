Американский политик погиб при столкновении двух самолетов над Аляской

Федеральное управление гражданской авиации сообщило, что самолеты Havilland DHC-2 Beaver и Piper Aztec столкнулись примерно в трех километрах от аэропорта в 08.30 по местному времени (19.00 мск). Точное количество пассажиров и пострадавших пока не сообщается.