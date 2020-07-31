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Американский политик погиб при столкновении двух самолетов над Аляской
Два небольших самолета столкнулись недалеко от аэропорта города Солдотна на Аляске, скончался депутат палаты представителей штата Гарри Кнопп, сообщает газета... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T23:46
аляска
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аляска, сша, в мире

Американский политик погиб при столкновении двух самолетов над Аляской

23:46 31.07.2020
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© Фото : страница Alaska State Troopers (Official) на FacebookПолиция штата Аляска
Полиция штата Аляска
© Фото : страница Alaska State Troopers (Official) на Facebook
Полиция штата Аляска
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Два небольших самолета столкнулись недалеко от аэропорта города Солдотна на Аляске, скончался депутат палаты представителей штата Гарри Кнопп, сообщает газета Anchorage Daily News.
Федеральное управление гражданской авиации сообщило, что самолеты Havilland DHC-2 Beaver и Piper Aztec столкнулись примерно в трех километрах от аэропорта в 08.30 по местному времени (19.00 мск). Точное количество пассажиров и пострадавших пока не сообщается.
Коллеги местного политика республиканца Гарри Кноппа сообщили, что он скончался при столкновении самолетов. Жена политика подтвердила, что Кнопп в пятницу летал на своем самолете.
Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации преступили к расследованию.
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