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Депутат Госдумы уверен, что Гармаш вернется в "Современник"
Зампред комитета Госдумы по культуре Олег Лавров считает, что актер Сергей Гармаш вернется в "Современник", когда утихнут эмоции, так как этот театр -... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T23:45
культура
олег лавров
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виктор рыжаков
госдума рф
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олег лавров, галина волчек, виктор рыжаков, госдума рф, сергей гармаш

Депутат Госдумы уверен, что Гармаш вернется в "Современник"

23:45 31.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Сергей Гармаш
Актер Сергей Гармаш
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по культуре Олег Лавров считает, что актер Сергей Гармаш вернется в "Современник", когда утихнут эмоции, так как этот театр - "колыбель" и "родина" артиста.
Ранее источник в театре сообщил РИА Новости, что народный артист России Гармаш объявил об уходе из "Современника". По словам источника, актер сообщил об этом на закрытом собрании труппы, добавив, что обратился к коллегам с открытым письмом.
В письме Гармаш заявил, что после смерти художественного руководителя "Современника" Галины Волчек в театре сложилась "чудовищная ситуация". Он подчеркнул, что в труппе очевидный раскол, которого не было никогда, и личную ответственность за это несёт худрук "Современника" Виктор Рыжаков.
"Я думаю, что все-таки Гармаш вернется. Я думаю, здравый смысл возобладает, и они найдут общий язык. Я так понимаю, была чисто мужская ссора … Артисты - они люди эмоциональные. Это пройдет, потому что все-таки "Современник" для Гармаша - это колыбель, это его родина. Вряд ли он уйдет далеко от своей родины. Я думаю, что и труппа сыграет в этом роль, я думаю, соберутся все и поговорят, и эмоции пройдут", - сказал Лавров РИА Новости.
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Парламентарий отметил, что уже произошла смена руководства в некоторых прославленных театрах - сначала МХТ, затем Ленком, а сейчас "Современник", подчеркнув, что ранее эти театры возглавляли очень известные люди, которым было "глубоко за 80".
"Я думаю, что, наверное, все равно должна быть смена, все равно должна быть какая-то периодичность… Столько лет возглавлять театр и, соответственно, не подросло то поколение, которое может сменить именно таких мэтров, поэтому сейчас ставят везде управленцев", - пояснил Лавров.
Он отметил, что в России привыкли к тому, что руководителями театров становились в основном люди театральные - "не управленцы, а именно режиссёры, которые сами были артистами".
"Сейчас идет новое поколение, поэтому я думаю, что это не последний такой будет громкий процесс на пути других театров", - сказал парламентарий.
Ранее представитель Гармаша Олег Будрин подтвердил, что тот действительно принял решение уйти из театра. По его словам, уход из "Современника" связан с новой политикой театра, а также небрежным отношением к истории театра и артистам. Позднее открытое письмо Гармаша было опубликовано на странице театрального критика, ректора ГИТИСа Григория Заславского в Facebook.
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КультураОлег ЛавровГалина ВолчекВиктор РыжаковГосдума РФСергей Гармаш
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