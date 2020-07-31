Депутат Госдумы уверен, что Гармаш вернется в "Современник"

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по культуре Зампред комитета Госдумы по культуре Олег Лавров считает, что актер Сергей Гармаш вернется в "Современник", когда утихнут эмоции, так как этот театр - "колыбель" и "родина" артиста.

Ранее источник в театре сообщил РИА Новости, что народный артист России Гармаш объявил об уходе из "Современника". По словам источника, актер сообщил об этом на закрытом собрании труппы, добавив, что обратился к коллегам с открытым письмом.

В письме Гармаш заявил, что после смерти художественного руководителя "Современника" Галины Волчек в театре сложилась "чудовищная ситуация". Он подчеркнул, что в труппе очевидный раскол, которого не было никогда, и личную ответственность за это несёт худрук "Современника" Виктор Рыжаков

"Я думаю, что все-таки Гармаш вернется. Я думаю, здравый смысл возобладает, и они найдут общий язык. Я так понимаю, была чисто мужская ссора … Артисты - они люди эмоциональные. Это пройдет, потому что все-таки "Современник" для Гармаша - это колыбель, это его родина. Вряд ли он уйдет далеко от своей родины. Я думаю, что и труппа сыграет в этом роль, я думаю, соберутся все и поговорят, и эмоции пройдут", - сказал Лавров РИА Новости.

Парламентарий отметил, что уже произошла смена руководства в некоторых прославленных театрах - сначала МХТ, затем Ленком, а сейчас "Современник", подчеркнув, что ранее эти театры возглавляли очень известные люди, которым было "глубоко за 80".

"Я думаю, что, наверное, все равно должна быть смена, все равно должна быть какая-то периодичность… Столько лет возглавлять театр и, соответственно, не подросло то поколение, которое может сменить именно таких мэтров, поэтому сейчас ставят везде управленцев", - пояснил Лавров.

Он отметил, что в России привыкли к тому, что руководителями театров становились в основном люди театральные - "не управленцы, а именно режиссёры, которые сами были артистами".

"Сейчас идет новое поколение, поэтому я думаю, что это не последний такой будет громкий процесс на пути других театров", - сказал парламентарий.