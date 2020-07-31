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В Москве эвакуировали ТЦ из-за анонимной угрозы
Из торгового центра "Город" на Рязанском проспекте в Москве вывели 2,5 тысячи человек из-за анонимной угрозы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T23:36
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
москва, происшествия

В Москве эвакуировали ТЦ из-за анонимной угрозы

23:36 31.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Из торгового центра "Город" на Рязанском проспекте в Москве вывели 2,5 тысячи человек из-за анонимной угрозы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"ТЦ "Город" на Рязанке - анонимная угроза, перед закрытием вывели 2500 человек", - сказал собеседник агентства.
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