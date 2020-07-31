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https://ria.ru/20200731/1575243667.html
Гармаш назвал причину ухода из "Современника"
Ведущий актер "Современника" Сергей Гармаш заявил, что уходит из театра из-за политики нового руководства и "чудовищной ситуации внутри труппы". РИА Новости, 31.07.2020
2020-08-01T11:05
культура
галина волчек
виктор рыжаков
современник (театр)
сергей гармаш
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Было великое советское кино - угробили; была самобытная и интересная советская эстрада - остались одни поющие трусы. Теперь всякие Богомоловы, Серебренниковы и Рыжаковы добивают то, что осталось от советского театра. В культурной жизни нынешней России правят некомпетентность, пошлость и убогость.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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галина волчек, виктор рыжаков, современник (театр), сергей гармаш

Гармаш назвал причину ухода из "Современника"

23:30 31.07.2020 (обновлено: 11:05 01.08.2020)
11769
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Сергей Гармаш на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре "Современник". 24 апреля 2018
Актер Сергей Гармаш на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре Современник. 24 апреля 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ведущий актер "Современника" Сергей Гармаш заявил, что уходит из театра из-за политики нового руководства и "чудовищной ситуации внутри труппы".
Ранее источник сообщил РИА Новости, что актер Сергей Гармаш уходит из "Современника". По словам собеседника агентства, Гармаш объявил об этом на закрытом собрании труппы. Причины ухода он объяснил в открытом письме, с которым обратился к коллегам.
Российский актёр театра и кино Сергей Гармаш
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"Мне тяжело далось решение уйти из театра. Я прожил здесь счастливых 36 лет. Это мой дом, оставлять который для меня тяжело и больно. Но, осознав и увидев то, куда направлен вектор развития театра, я понял, что должен это сделать", — говорится в открытом письме Гармаша, которое разместил в Facebook ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
Гармаш отмечает, что пытался в связи с этим обратиться к властям, вспоминая слова бывшего худрука театра Галины Волчек, которая призывала не позволить "сделать из театра модное место". Гармаш подчеркнул, что "делал это открыто, но услышан не был".
По словам артиста, на сегодняшний день "ситуация внутри труппы чудовищная". Он пишет, что в труппе очевидный раскол, которого не было никогда. С его точки зрения, личную ответственность за раскол несет худрук "Современника" Виктор Рыжаков.
Он добавил, что доиграет в сентябре объявленные спектакли, после чего покинет театр.
"Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу. Спасибо за счастье выходить вместе на сцену, за радость взаимного творчества, за тепло и понимание, которое получал от вас всегда", — заключил Гармаш.
Народный артист России, ведущий актер "Современника" Сергей Гармаш в 1984 году был принят в труппу, художественным руководителем которой была Галина Волчек. Ее не стало в декабре 2019 года.
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КультураГалина ВолчекВиктор РыжаковСовременник (театр)Сергей Гармаш
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Было великое советское кино - угробили; была самобытная и интересная советская эстрада - остались одни поющие трусы. Теперь всякие Богомоловы, Серебренниковы и Рыжаковы добивают то, что осталось от советского театра. В культурной жизни нынешней России правят некомпетентность, пошлость и убогость.
1 августа, 01:33
АНДРЕЙ КОННИН
4210003
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