https://ria.ru/20200731/1575243667.html
Гармаш назвал причину ухода из "Современника"
Ведущий актер "Современника" Сергей Гармаш заявил, что уходит из театра из-за политики нового руководства и "чудовищной ситуации внутри труппы". РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T23:30
2020-08-01T11:05
культура
галина волчек
виктор рыжаков
современник (театр)
сергей гармаш
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https://ria.ru/20200731/1575242589.html
https://ria.ru/20200622/1573320057.html
АНДРЕЙ КОННИН
Было великое советское кино - угробили; была самобытная и интересная советская эстрада - остались одни поющие трусы. Теперь всякие Богомоловы, Серебренниковы и Рыжаковы добивают то, что осталось от советского театра. В культурной жизни нынешней России правят некомпетентность, пошлость и убогость.
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
галина волчек, виктор рыжаков, современник (театр), сергей гармаш
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Ведущий актер "Современника" Сергей Гармаш
заявил, что уходит из театра из-за политики нового руководства и "чудовищной ситуации внутри труппы".
Ранее источник сообщил РИА Новости, что актер Сергей Гармаш уходит из "Современника". По словам собеседника агентства, Гармаш объявил об этом на закрытом собрании труппы. Причины ухода он объяснил в открытом письме, с которым обратился к коллегам.
"Мне тяжело далось решение уйти из театра. Я прожил здесь счастливых 36 лет. Это мой дом, оставлять который для меня тяжело и больно. Но, осознав и увидев то, куда направлен вектор развития театра, я понял, что должен это сделать", — говорится в открытом письме Гармаша, которое разместил в Facebook
ректор ГИТИСа Григорий Заславский
.
Гармаш отмечает, что пытался в связи с этим обратиться к властям, вспоминая слова бывшего худрука театра Галины Волчек
, которая призывала не позволить "сделать из театра модное место". Гармаш подчеркнул, что "делал это открыто, но услышан не был".
По словам артиста, на сегодняшний день "ситуация внутри труппы чудовищная". Он пишет, что в труппе очевидный раскол, которого не было никогда. С его точки зрения, личную ответственность за раскол несет худрук "Современника" Виктор Рыжаков
.
Он добавил, что доиграет в сентябре объявленные спектакли, после чего покинет театр.
"Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу. Спасибо за счастье выходить вместе на сцену, за радость взаимного творчества, за тепло и понимание, которое получал от вас всегда", — заключил Гармаш.
Народный артист России, ведущий актер "Современника" Сергей Гармаш в 1984 году был принят в труппу, художественным руководителем которой была Галина Волчек. Ее не стало в декабре 2019 года.