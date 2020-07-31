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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200731/1575243609.html
Малофеев: Google блокирует контент общественных просемейных организаций
Компания Google, помимо "Царьграда", заблокировала аккаунты ряда крупных общественных семейных организаций, что является "спланированной и хорошо организованной РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T23:26
религия и мировоззрение
телеканал царьград
врнс
новости - религия и мировоззрение
константин малофеев
сша
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564869316_0:182:920:700_1400x0_80_0_0_804ae96718f2d055998bd40753b83ef5.jpg
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телеканал царьград, врнс, новости - религия и мировоззрение, константин малофеев, сша

Малофеев: Google блокирует контент общественных просемейных организаций

23:22 31.07.2020 (обновлено: 23:26 31.07.2020)
2395
© пресс-служба Константина МалофееваЗамглавы ВРНС Константин Малофеев
Замглавы ВРНС Константин Малофеев
© пресс-служба Константина Малофеева
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Компания Google, помимо "Царьграда", заблокировала аккаунты ряда крупных общественных семейных организаций, что является "спланированной и хорошо организованной диверсией", заявил в пятницу замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС), основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев.
"Блокировка канала "Царьграда" на YouTube - это лишь вершина айсберга. 27 июля Google заблокировала контент крупных общественных организаций, которые занимались защитой семьи. <…> Блокируют тех, кто исповедует другие, противоположные взгляды. Тех, кто хочет защитить детей от растления. Тех, кто верит в традиционную семью. Тех, кто любит свою страну", - написал Малофеев в своем Телеграм-канале.
По его мнению, наложенные на него США и Евросоюзом санкции за поддержку Крыма и Донбасса и за гуманитарную помощь являются лишь формальным поводом для закрытия "Царьграда" на Youtube. "Чем же корпорации не угодили люди, которые помогают детям и семьям?" - заметил Малофеев.
По его словам, один из новых проектов на "Царьграде" - "Оставьте нас в покое" - посвящен как раз семейным вопросам. Недавний пилотный выпуск, в котором содержалась критика ювенальной юстиции, набрал на YouTube более полумиллиона просмотров.
Логотип видеохостинга YouTube
Вчера, 19:02
Совфед обратился в генпрокуратуру из-за блокировки "Царьграда" на YouTube
"Совпадение, конечно, не случайное и очень показательное. С 90-х годов в России процветают разные западные фонды, общественные организации и активисты, которые кормятся за их счет. Уже 30 лет они пропагандируют порнографию, гомосексуализм, аборты, суррогатное материнство, так называемое сексуальное просвещение, свободу нравов, прочую ересь и грязь. 30 лет! На этой заразе выросло как минимум уже два поколения граждан России", - написал Малофеев.
По его словам, законодательство об иностранных агентах и о запрете гей-пропаганды серьезно ограничило их публичную активность, "но они нашли себя в Интернете".
"Ни один их канал, ни одна запись на YouTube не были заблокированы. Напротив, непрозрачные механизмы YouTube только способствуют их продвижению и увеличению количества просмотров", - заметил основатель "Царьграда".
Происходящее он назвал "намеренной, спланированной и хорошо организованной диверсией".
Логотип телеканала Царьград
Вчера, 21:30Религия и мировоззрение
Священник РПЦ рассказал, чему учит блокировка "Царьграда"
Ранее сервис YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград" и одноименного телеканала, после чего в издании заявили о намерении обратиться в суд. Также в "Царьграде" обратили внимание на блокировку YouTube-аккаунта издания "Двуглавый орел". У "Царьграда" и "Двуглавого орла" общее руководство: по данным сайта "Царьграда", предприниматель Константин Малофеев - основатель телеканала "Царьград". Также он занимает должность председателя общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел".
Ранее YouTube удалил с сервиса аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". О блокировке своих аккаунтов сообщили также информационные агентства Anna News и News Front, специализирующиеся на работе в горячих точках.
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Религия и мировоззрениетелеканал ЦарьградВРНСНовости - Религия и мировоззрениеКонстантин МалофеевСША
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