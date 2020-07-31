Малофеев: Google блокирует контент общественных просемейных организаций

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Компания Google, помимо "Царьграда", заблокировала аккаунты ряда крупных общественных семейных организаций, что является "спланированной и хорошо организованной диверсией", заявил в пятницу замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС), основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев.

"Блокировка канала "Царьграда" на YouTube - это лишь вершина айсберга. 27 июля Google заблокировала контент крупных общественных организаций, которые занимались защитой семьи. <…> Блокируют тех, кто исповедует другие, противоположные взгляды. Тех, кто хочет защитить детей от растления. Тех, кто верит в традиционную семью. Тех, кто любит свою страну", - написал Малофеев в своем Телеграм-канале.

По его мнению, наложенные на него США и Евросоюзом санкции за поддержку Крыма и Донбасса и за гуманитарную помощь являются лишь формальным поводом для закрытия "Царьграда" на Youtube. "Чем же корпорации не угодили люди, которые помогают детям и семьям?" - заметил Малофеев.

По его словам, один из новых проектов на "Царьграде" - "Оставьте нас в покое" - посвящен как раз семейным вопросам. Недавний пилотный выпуск, в котором содержалась критика ювенальной юстиции, набрал на YouTube более полумиллиона просмотров.

"Совпадение, конечно, не случайное и очень показательное. С 90-х годов в России процветают разные западные фонды, общественные организации и активисты, которые кормятся за их счет. Уже 30 лет они пропагандируют порнографию, гомосексуализм, аборты, суррогатное материнство, так называемое сексуальное просвещение, свободу нравов, прочую ересь и грязь. 30 лет! На этой заразе выросло как минимум уже два поколения граждан России", - написал Малофеев.

По его словам, законодательство об иностранных агентах и о запрете гей-пропаганды серьезно ограничило их публичную активность, "но они нашли себя в Интернете".

"Ни один их канал, ни одна запись на YouTube не были заблокированы. Напротив, непрозрачные механизмы YouTube только способствуют их продвижению и увеличению количества просмотров", - заметил основатель "Царьграда".

Происходящее он назвал "намеренной, спланированной и хорошо организованной диверсией".

Ранее сервис YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград" и одноименного телеканала, после чего в издании заявили о намерении обратиться в суд. Также в "Царьграде" обратили внимание на блокировку YouTube-аккаунта издания "Двуглавый орел". У "Царьграда" и "Двуглавого орла" общее руководство: по данным сайта "Царьграда", предприниматель Константин Малофеев - основатель телеканала "Царьград". Также он занимает должность председателя общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел".