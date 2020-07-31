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Оперштаб уточнил время открытия границы с Абхазией
Решения об открытии границы РФ с Абхазией вступят в силу после публикации распоряжения кабмина во второй половине дня 1 августа, сообщили журналистам в... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T23:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
абхазия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/95861/21/958612185_0:192:2048:1344_1400x0_80_0_0_588567375ac397e08aefdbe7a0c8de07.jpg
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), абхазия, общество

Оперштаб уточнил время открытия границы с Абхазией

23:11 31.07.2020
14067
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовГраница России и Абхазии
Граница России и Абхазии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Решения об открытии границы РФ с Абхазией вступят в силу после публикации распоряжения кабмина во второй половине дня 1 августа, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее в штабе сообщили о решении открыть границу с абхазией с 1 августа. Решение было принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии.
"Изменения вступят в силу после публикации распоряжения правительства РФ об открытии государственной границы Российской Федерации с Абхазской Республикой. На данный момент документ проходит процедуру оформления и будет опубликован во второй половине дня 1 августа", - рассказали в оперативном штабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)АбхазияОбщество
Популярные комментарии
Очень важное уточнение,а то люди с утра ломанутся и будут неприятно удивлены ;)
31 июля, 23:25
Andrew Sochi
291000
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