https://ria.ru/20200731/1575243429.html
Оперштаб уточнил время открытия границы с Абхазией
Решения об открытии границы РФ с Абхазией вступят в силу после публикации распоряжения кабмина во второй половине дня 1 августа, сообщили журналистам в... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T23:11
2020-07-31T23:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
абхазия
общество
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https://ria.ru/20200723/1574781639.html
Andrew Sochi
Очень важное уточнение,а то люди с утра ломанутся и будут неприятно удивлены ;)
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1
россия
абхазия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/95861/21/958612185_0:192:2048:1344_1400x0_80_0_0_588567375ac397e08aefdbe7a0c8de07.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), абхазия, общество