Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200731/1575243306.html
Участок Тверской улицы в Москве закроют на ремонт 3-4 августа
Участок Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка будет закрыт для автотранспорта 3-4 августа из-за необходимости проведения ремонта дорожного... РИА Новости, 31.07.2020
2020-08-01T00:11
анна мохова
петр бирюков
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573646606_0:80:3072:1808_1400x0_80_0_0_b9c33472fc17a9a2a0eaade1403123c6.jpg
https://realty.ria.ru/20200715/1574368646.html
https://realty.ria.ru/20200731/1575198911.html
https://realty.ria.ru/20200730/1575146088.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573646606_0:80:3072:1808_1400x0_80_0_0_b9c33472fc17a9a2a0eaade1403123c6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573646606_154:0:2885:2048_1400x0_80_0_0_a8914713c7bec3f09f80eec389eb15e5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573646606_495:0:2543:2048_1400x0_80_0_0_c90fa5a667e3eefaafd942b18ae3f698.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна мохова, петр бирюков, москва, общество

Участок Тверской улицы в Москве закроют на ремонт 3-4 августа

23:05 31.07.2020 (обновлено: 00:11 01.08.2020)
164
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальной службы наносят временную дорожную разметку на Тверской улице
Сотрудники коммунальной службы наносят временную дорожную разметку на Тверской улице
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Участок Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка будет закрыт для автотранспорта 3-4 августа из-за необходимости проведения ремонта дорожного полотна, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что замена асфальтобетонного покрытия будет проводиться с 00.00 3 августа до 24.00 4 августа.
Удальцовские пруды
15 июля, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве возобновились работы по капитальному ремонту прудов
"На время проведения работ движение автотранспорта на этом участке общей протяженностью 1,3 километра будет полностью перекрыто для автомобилей. Поэтому просим горожан планировать поездки в центр с учетом ограничений и заранее выбирать маршруты", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что дорожное покрытие на этом участке Тверской улицы последний раз меняли в 2016 году по технологии бесшовной укладки "единым ковром". По его словам, это позволило уже пятый сезон эксплуатировать дорожное полотно без ремонта. Для дорог первой категории, к которым относится Тверская, межремонтный срок службы асфальта составляет три года.
Работа управляющей компании
Вчера, 09:17Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве с августа в 36 домах начнут работать новые управляющие компании
"Сейчас на дороге из-за интенсивного движения уже образовалась колейность, которая может стать причиной ДТП. Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о необходимости проведения ремонта", - отметил Бирюков.
Он также пояснил, что при проведении работ, как и четыре года назад, будет применяться технология укладки асфальтобетонного покрытия "единым ковром", она ведется одновременно на всей ширине проезжей части.
"Это позволяет существенно сократить время проведения работ. Для сравнения, замена такого объема дорожного покрытия без применения этой технологии заняла бы более недели", - подчеркнул он.
Бирюков отметил, что в настоящее время в Москве ведутся работы по подготовке дорог к осенне-зимнему периоду.
"Летние месяцы удобны для проведения ремонта из-за низкого трафика, это позволяет быстро провести весь комплекс необходимых мероприятий и привести дороги в порядок, например, убрать колейность, которая может привести к ДТП", - заключил заммэра.
Дом работников НКВД в Милютинском переулке Москвы
30 июля, 10:03
В Москве отреставрируют дом работников НКВД в Милютинском переулке
000000
Обсудить 0
Анна МоховаПетр БирюковМоскваОбщество
Рекомендуем
Экс-мэр Калининграда Юрий Савенко
Умер бывший мэр Калининграда Юрий Савенко
Пенсионное удостоверение
В России повысят накопительные пенсии
Сотрудник полиции
В Москве эвакуировали ТЦ из-за анонимной угрозы
Оглашение приговора экс-кандидатам в президенты Белоруссии Н.Статкевичу и Д.Уссу
Статкевич о связях с задержанными россиянами: "Бред сивого мерина"
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
Прохожие во время грозы на одной из улиц в Москве
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Граница России и Абхазии
Оперштаб уточнил время открытия границы с Абхазией
Кипящая кастрюля на плите
Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
Выдача пенсии
В России работающим пенсионерам проведут перерасчет пенсионных выплат
Зрители в большом зрительном зале Кинозала ГУМ в Москве
В Москве откроются кинотеатры
Самолет в небе
Россия возобновляет полеты за рубеж
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
Apple стала самой дорогой компанией в мире
Склад Wildberries
На Тамбовщине может быть построен распределительный центр Wildberries
Погрузка кукурузы российского производства
На Тамбовщине построят грузовой терминал Объединенной зерновой компании
Улов рыбы на траулере рыболовецкого колхоза
Упразднены неактуальные акты в сельском хозяйстве и рыболовстве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:50В Крыму взлетел спрос на отдых премиального класса
17:31В Минздраве заявили о бесплатной вакцинации от коронавируса
17:29СМИ: в Тюмени умерла самая тяжелая россиянка
17:24В Киеве спрогнозировали смерть тысячей украинцев от коронавируса
17:23МИД предупредил ЕС о "кибер хаосе" из-за новых санкций
16:31В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
16:26На Украине рассказали, почему не стоит разрывать отношения с Россией
15:42"Это пятно он никогда не смоет". Ахеджакова высказалась об уходе Гармаша
15:35Посол призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
15:27Житель Кировской области попытался сжечь собутыльников во время ссоры
15:24Нарышкин рассказал о разнице между итогами Первой и Второй мировых войн
15:20Проценко рассказал, как врачи не узнали Путина в Коммунарке
15:03Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией
15:03Статкевич о связях с задержанными россиянами: "Бред сивого мерина"
14:59Три человека погибли в ДТП на МКАД
14:50Экспертиза не выявила первичную причину смерти рэпера Картрайта
14:44Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера
14:30Нарышкин прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
14:25Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
14:24Суд арестовал перевозчика по делу о ДТП в Крыму
Лента новостейМолния