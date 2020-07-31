Участок Тверской улицы в Москве закроют на ремонт 3-4 августа

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Участок Тверской улицы от Участок Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка будет закрыт для автотранспорта 3-4 августа из-за необходимости проведения ремонта дорожного полотна, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Он отметил, что замена асфальтобетонного покрытия будет проводиться с 00.00 3 августа до 24.00 4 августа.

"На время проведения работ движение автотранспорта на этом участке общей протяженностью 1,3 километра будет полностью перекрыто для автомобилей. Поэтому просим горожан планировать поездки в центр с учетом ограничений и заранее выбирать маршруты", - сообщил Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что дорожное покрытие на этом участке Тверской улицы последний раз меняли в 2016 году по технологии бесшовной укладки "единым ковром". По его словам, это позволило уже пятый сезон эксплуатировать дорожное полотно без ремонта. Для дорог первой категории, к которым относится Тверская, межремонтный срок службы асфальта составляет три года.

"Сейчас на дороге из-за интенсивного движения уже образовалась колейность, которая может стать причиной ДТП. Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о необходимости проведения ремонта", - отметил Бирюков.

Он также пояснил, что при проведении работ, как и четыре года назад, будет применяться технология укладки асфальтобетонного покрытия "единым ковром", она ведется одновременно на всей ширине проезжей части.

"Это позволяет существенно сократить время проведения работ. Для сравнения, замена такого объема дорожного покрытия без применения этой технологии заняла бы более недели", - подчеркнул он.

Бирюков отметил, что в настоящее время в Москве ведутся работы по подготовке дорог к осенне-зимнему периоду.