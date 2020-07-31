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Распространение нового коронавируса
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В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 31.07.2020
2020-08-01T09:48
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976447_0:168:2318:1472_1400x0_80_0_0_12844f7b70ec272744175aeb18abfa01.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом

23:03 31.07.2020 (обновлено: 09:48 01.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Москве за сутки умерли 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Общее число жертв в столице достигло 4473.
Всего за время пандемии в России выявили почти 840 тысяч случаев заболевания COVID-19, 13 963 человека умерли, более 638 тысяч выздоровели. Треть зарегистрированных случаев — 241 тысяча — приходится на Москву. При этом более 179 тысяч пациентов уже поправились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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