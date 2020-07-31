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Тихановский удивился обвинениям в связях с задержанными россиянами
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что ее муж Сергей, находящийся сейчас в СИЗО, "с большим удивлением" узнал о новых обвинениях в... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T22:59
светлана тихановская
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задержание россиян в белоруссии
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РИА Новости
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светлана тихановская, минск, белоруссия, задержание россиян в белоруссии, в мире

Тихановский удивился обвинениям в связях с задержанными россиянами

22:59 31.07.2020
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© Sputnik / Инна ГришукБелорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
Белорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
© Sputnik / Инна Гришук
МИНСК, 31 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что ее муж Сергей, находящийся сейчас в СИЗО, "с большим удивлением" узнал о новых обвинениях в свой адрес.
"Хочу поделиться с вами тем, как Сергей воспринял заявление СК о возбуждении в отношении него дел еще по двум статьям и информацию о нем на белорусском телевидении… Новости о том, что о белорусское телевидение показывает его как человека, который связан с задержанными "боевиками" из России, и что "Страна для жизни" якобы работала под контролем некоего российского политтехнолога Шклярова, Сергей узнал с большим удивлением. Ему такие факты из его биографии неизвестны", - написала Тихановская в Facebook.
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Она рассказала, что в четверг и пятницу ее мужа в СИЗО посещали адвокаты, "следственных действий не было уже около месяца".
Тихановский и ряд его сторонников содержатся под стражей с конца мая после пикета в Гродно, где произошел инцидент с двумя милиционерами, в рамках уголовного дела по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Кроме того, 16 июня не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что в отношении блогера возбуждено еще одно уголовное дело – за воспрепятствование проведению выборов.
Позже Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении дела против Тихановского по факту призывов к насильственным действиям против правоохранителей, а также по факту приготовления к массовым беспорядкам. Причем в рамках уголовного дела о массовых беспорядках проходят также более 30 россиян, задержанных под Минском как "боевики иностранной частной компании Вагнер".
Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Вчера, 05:05
Правозащитники заявили о 63-тысячном митинге в поддержку Тихановской
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Светлана ТихановскаяМинскБелоруссияЗадержание россиян в БелоруссииВ мире
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