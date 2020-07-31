Крокодил растерзал индийца, совершавшего ритуал для "хорошего здоровья"

Как сообщают представители заповедника, крокодил затащил юношу на глубину. Члены семьи сообщили о происшествии в администрацию заповедника, после чего началась спасательная операция, которая продолжалась до захода солнца. Тело юноши было найдено на следующий день в двух километрах ниже по течению с глубокими ранами на шее и плече.

"Мы неоднократно сообщали местным жителям о присутствии крокодилов в реке, но они продолжают заходить в воду для купания и ритуалов. Компенсация в данном случае крайне маловероятна, так как инцидент произошел в зоне заповедника. Департамент доходов будет решать, присудить или нет компенсацию в соответствии с законом штата о бедствиях", — сказал заместитель директора заповедника Санджай Патак.