Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта", за что им, по разным оценкам, может грозить до 20 лет лишения свободы. Позднее СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Замначальника отдела по обслуживанию пассажиров службы сервиса авиакомпаний минского аэропорта Светлана Самсикевич в сюжете телеканала рассказала, что 33 россиянина не прошли регистрацию на рейс в Стамбул, на посадку не явились, самолет вылетел с опозданием. В сюжете также утверждается, что на последующие рейсы в Стамбул россияне билеты якобы не покупали, а в минской гостинице номера на всех были забронированы еще за шесть часов до въезда в Белоруссию.