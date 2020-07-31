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Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T22:36
россия
александр агафонов (мчс рф)
белоруссия
задержание россиян в белоруссии
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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россия, александр агафонов (мчс рф), белоруссия, задержание россиян в белоруссии, в мире

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

22:36 31.07.2020
99603
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта", за что им, по разным оценкам, может грозить до 20 лет лишения свободы. Позднее СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
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"Очевидным является, что при организованной подготовке к совершению преступления злоумышленники готовят себе алиби. Подобная ситуация имела место и с задержанием 33 граждан России, у которых на руках имелись билеты на вылет на 25 июля в Стамбул Турецкой республики, однако, как выяснено следствием, лететь туда они не намеревались", - сказал Агафонов в интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ.
В российском МИД, комментируя произошедшее, ранее заявили, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.
Агафонов в эфире ОНТ заявил, что "группа была организована и управлялась по военным стандартам, в мессенджере WhatsApp была создана группа… с обозначенной целью для управления личным составом". "Участниками группы являлись все 33 задержанных фигуранта. Все задержанные допрошены с участием защитников. Их показания непоследовательны, а цели нахождения в Республике Беларусь противоречивы", - сказал следователь.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
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Он уточнил, что, согласно этим показаниям, 11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 - в Турцию, два - на Кубу, один - в Сирию, один "вообще не знал, куда летит", трое от дачи показаний отказались.
Замначальника отдела по обслуживанию пассажиров службы сервиса авиакомпаний минского аэропорта Светлана Самсикевич в сюжете телеканала рассказала, что 33 россиянина не прошли регистрацию на рейс в Стамбул, на посадку не явились, самолет вылетел с опозданием. В сюжете также утверждается, что на последующие рейсы в Стамбул россияне билеты якобы не покупали, а в минской гостинице номера на всех были забронированы еще за шесть часов до въезда в Белоруссию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в пятницу заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
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РоссияАлександр Агафонов (МЧС РФ)БелоруссияЗадержание россиян в БелоруссииВ мире
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