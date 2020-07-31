Хаматова прокомментировала уход Гармаша из "Современника"

Ранее артист заявил о решении прекратить работу в театре. В открытом письме он возмутился обстановкой в "Современнике", сложившейся после смерти худрука Галины Волчек

Актриса Чулпан Хаматова заявила, что не видит "чудовищной" ситуацию в театре "Современник", о которой рассказал Гармаш.

По словам Хаматовой, нынешний руководитель театра Виктор Рыжаков еще не успел "показать себя" из-за закрытия "Современника" на карантин.

"Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания. И если человек как художник не может согласиться с другим художником — значит он выбирает другой путь", — отметила она.

В свою очередь, актер Александр Хованский признался, что известие об уходе Гармаша шокировало его.

"Это чудовищно и неожиданно. <...> Это шок", — цитирует РБК Хованского.

Коллега Гармаша Дмитрий Смолев также выразил сожаление в связи с уходом артиста.

"Думаю, все как один скажут, что это значимый человек, "кирпич" для театра", — сказал он.