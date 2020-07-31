https://ria.ru/20200731/1575242589.html
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из "Современника"
Коллеги Сергея Гармаша в разговоре с РБК прокомментировали уход актера из "Современника". РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T22:28
2020-08-01T01:38
культура
россия
галина волчек
современник (театр)
сергей гармаш
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https://ria.ru/20200731/1575230517.html
Rom WWW
Лицедеи и шуты гороховые
202
sizif8
Нас в театре таких было двое. И, забывшись совсем, я в антракте сказал: «Миш, давай разливай», а в ответ – тишина, под арестом, он, словно в запое.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, галина волчек, современник (театр), сергей гармаш
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Коллеги Сергея Гармаша
в разговоре с РБК
прокомментировали уход актера из "Современника"
.
Ранее артист заявил о решении прекратить работу в театре. В открытом письме он возмутился обстановкой в "Современнике", сложившейся после смерти худрука Галины Волчек
.
Актриса Чулпан Хаматова заявила, что не видит "чудовищной" ситуацию в театре "Современник", о которой рассказал Гармаш.
По словам Хаматовой, нынешний руководитель театра Виктор Рыжаков еще не успел "показать себя" из-за закрытия "Современника" на карантин.
"Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания. И если человек как художник не может согласиться с другим художником — значит он выбирает другой путь", — отметила она.
В свою очередь, актер Александр Хованский признался, что известие об уходе Гармаша шокировало его.
"Это чудовищно и неожиданно. <...> Это шок", — цитирует РБК Хованского.
Коллега Гармаша Дмитрий Смолев также выразил сожаление в связи с уходом артиста.
"Думаю, все как один скажут, что это значимый человек, "кирпич" для театра", — сказал он.
Сергей Гармаш выступал в "Современнике" с 1984 года. В 2006 году ему присвоили звание народного артиста.