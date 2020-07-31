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https://ria.ru/20200731/1575242589.html
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из "Современника"
Коллеги Сергея Гармаша в разговоре с РБК прокомментировали уход актера из "Современника". РИА Новости, 31.07.2020
2020-08-01T01:38
культура
россия
галина волчек
современник (театр)
сергей гармаш
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https://ria.ru/20200731/1575230517.html
Лицедеи и шуты гороховые
202
Нас в театре таких было двое. И, забывшись совсем, я в антракте сказал: «Миш, давай разливай», а в ответ – тишина, под арестом, он, словно в запое.
198
52
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, галина волчек, современник (театр), сергей гармаш

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из "Современника"

22:28 31.07.2020 (обновлено: 01:38 01.08.2020)
235639
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРоссийский актёр театра и кино Сергей Гармаш
Российский актёр театра и кино Сергей Гармаш
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Коллеги Сергея Гармаша в разговоре с РБК прокомментировали уход актера из "Современника".
Ранее артист заявил о решении прекратить работу в театре. В открытом письме он возмутился обстановкой в "Современнике", сложившейся после смерти худрука Галины Волчек.
Актер Сергей Гармаш
Вчера, 17:19Культура
Представитель Гармаша объяснил решение актера уйти из "Современника"
Актриса Чулпан Хаматова заявила, что не видит "чудовищной" ситуацию в театре "Современник", о которой рассказал Гармаш.
По словам Хаматовой, нынешний руководитель театра Виктор Рыжаков еще не успел "показать себя" из-за закрытия "Современника" на карантин.
"Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания. И если человек как художник не может согласиться с другим художником — значит он выбирает другой путь", — отметила она.
В свою очередь, актер Александр Хованский признался, что известие об уходе Гармаша шокировало его.
"Это чудовищно и неожиданно. <...> Это шок", — цитирует РБК Хованского.
Коллега Гармаша Дмитрий Смолев также выразил сожаление в связи с уходом артиста.
"Думаю, все как один скажут, что это значимый человек, "кирпич" для театра", — сказал он.
Сергей Гармаш выступал в "Современнике" с 1984 года. В 2006 году ему присвоили звание народного артиста.
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Обсудить 52
КультураРоссияГалина ВолчекСовременник (театр)Сергей Гармаш
Популярные комментарии
Лицедеи и шуты гороховые
31 июля, 22:39
Rom WWW
181511014
Нас в театре таких было двое. И, забывшись совсем, я в антракте сказал: «Миш, давай разливай», а в ответ – тишина, под арестом, он, словно в запое.
31 июля, 22:32
sizif8
1422320229
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