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Трамп пригрозил запретить TikTok
США рассматривают разные меры против приложения TikTok, включая запрет, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T21:37
tiktok
дональд трамп
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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tiktok, дональд трамп, сша, в мире

Трамп пригрозил запретить TikTok

21:37 31.07.2020
1536
© Радио Sputnik Сергей ТучинПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона
© Радио Sputnik Сергей Тучин
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. США рассматривают разные меры против приложения TikTok, включая запрет, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы изучаем TikTok. Мы можем и запретить TikTok. Можем сделать кое-какие другие вещи", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
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Страсти по TikTok. Что именно не нравится американцам?В США обеспокоились приложением TikTok – говорят, это инструмент китайской разведки.
"Есть пара вариантов... Посмотрим, что будет", - добавил Трамп.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что TikTok может быть запрещен в США вместе с другими китайскими социальными сетями на том основании, что они могут передавать информацию частного характера китайским властям. TikTok заявляет, что никогда не передавал информацию властям КНР и не намерен этого делать.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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