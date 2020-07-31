Священник РПЦ рассказал, чему учит блокировка "Царьграда"

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ситуация с блокировкой аккаунта "Царьграда" на Youtube показывает, что производителям независимого контента нужно активнее создавать и использовать альтернативные интернет-площадки и "устранить собственную добровольную зависимость от чужой воли", считает известный православный публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Маркиш).

Ранее сервис YouTube, принадлежащий американской компании Google, заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград" и одноименного телеканала, после чего в издании заявили о намерении обратиться в суд. Как отмечают в "Царьграде", на видеохостинге были заблокированы также аккаунты ряда крупных общественных семейных организаций из разных стран. Кроме того, ранее YouTube удалил с сервиса аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". О блокировке своих аккаунтов сообщили также информагентства Anna News и News Front, специализирующиеся на работе в горячих точках.

"Google" - частная компания: что хотят, то и воротят. Но и нам никто не хозяин", - сказал РИА Новости иеромонах Макарий, комментируя происходящее с "Царьградом".

По его мнению, с одной стороны, очевидно, что руководители этой американской организации действуют против традиционных, семейных ценностей и не в интересах России.

С другой стороны, отметил он, возникает вопрос: "а почему мы так от них зависим?". Как напомнил священник, в Интернете нет никакой монополии на распространение информации, и канал "Царьград" можно ничем не хуже посмотреть и в других местах, у них есть свой сайт.

"Нашим людям надо немножко расправить плечи и устранить свою собственную добровольную зависимость от чужой злой воли. Вот чему нас учит ситуация. Это то же самое, как если бы какие-нибудь добрые домашние животные оказались в пасти у волка, потому что они сами туда полезли. Примерно так", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что если представители отечественной дипломатии и чиновники "подают какие-то сигналы куда-то, что они удивлены или встревожены", то "это их работа".