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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200731/1575241470.html
Священник РПЦ рассказал, чему учит блокировка "Царьграда"
Ситуация с блокировкой аккаунта "Царьграда" на Youtube показывает, что производителям независимого контента нужно активнее создавать и использовать... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T22:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/151000/34/1510003482_168:0:813:363_1400x0_80_0_0_40b1fe0a4079aa2ac48670f916727c74.jpg
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телеканал царьград, новости - религия и мировоззрение, youtube, google

Священник РПЦ рассказал, чему учит блокировка "Царьграда"

21:30 31.07.2020 (обновлено: 22:58 31.07.2020)
1965
© Телеканал "Царьград"Логотип телеканала "Царьград"
Логотип телеканала Царьград
© Телеканал "Царьград"
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ситуация с блокировкой аккаунта "Царьграда" на Youtube показывает, что производителям независимого контента нужно активнее создавать и использовать альтернативные интернет-площадки и "устранить собственную добровольную зависимость от чужой воли", считает известный православный публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий (Маркиш).
Ранее сервис YouTube, принадлежащий американской компании Google, заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград" и одноименного телеканала, после чего в издании заявили о намерении обратиться в суд. Как отмечают в "Царьграде", на видеохостинге были заблокированы также аккаунты ряда крупных общественных семейных организаций из разных стран. Кроме того, ранее YouTube удалил с сервиса аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". О блокировке своих аккаунтов сообщили также информагентства Anna News и News Front, специализирующиеся на работе в горячих точках.
Логотип телеканала Царьград
30 июля, 22:33Религия и мировоззрение
В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
"Google" - частная компания: что хотят, то и воротят. Но и нам никто не хозяин", - сказал РИА Новости иеромонах Макарий, комментируя происходящее с "Царьградом".
По его мнению, с одной стороны, очевидно, что руководители этой американской организации действуют против традиционных, семейных ценностей и не в интересах России.
С другой стороны, отметил он, возникает вопрос: "а почему мы так от них зависим?". Как напомнил священник, в Интернете нет никакой монополии на распространение информации, и канал "Царьград" можно ничем не хуже посмотреть и в других местах, у них есть свой сайт.
"Нашим людям надо немножко расправить плечи и устранить свою собственную добровольную зависимость от чужой злой воли. Вот чему нас учит ситуация. Это то же самое, как если бы какие-нибудь добрые домашние животные оказались в пасти у волка, потому что они сами туда полезли. Примерно так", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что если представители отечественной дипломатии и чиновники "подают какие-то сигналы куда-то, что они удивлены или встревожены", то "это их работа".
"А нам тут нечего удивляться. Наше дело - видеть простые факты жизни, и как они отражаются на наших простых фактах жизни", - заключил иеромонах.
Логотип видеохостинга YouTube
Вчера, 19:02
Совфед обратился в генпрокуратуру из-за блокировки "Царьграда" на YouTube
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