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Названы авиакомпании, возобновляющие полеты за рубеж
Первые после возобновления международного авиасообщения рейсы между РФ и зарубежными странами в субботу выполнят авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", Turkish... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T21:19
pegasus airlines
победа (авиакомпания)
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
turkish airlines
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
pegasus airlines, победа (авиакомпания), аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), turkish airlines, общество

Названы авиакомпании, возобновляющие полеты за рубеж

21:19 31.07.2020
2528
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Первые после возобновления международного авиасообщения рейсы между РФ и зарубежными странами в субботу выполнят авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", Turkish Airlines и Pegasus Airlines, сообщает Росавиация.
"Первый после снятия ограничений регулярный рейс SU 2130 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва – Стамбул запланирован завтра в 07.50 мск из московского аэропорта "Шереметьево" на самолете Boeing 777. Компоновка лайнера позволяет перевезти до 400 пассажиров. Завтра в расписании перевозчика еще два регулярных рейса по указанному маршруту", - говорится в сообщении.
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Авиакомпания "Победа" в субботу выполнит один рейс из Москвы ("Внуково") в Стамбул. В 01.20 мск во "Внуково" должен прибыть первый регулярный рейс Turkish Airlines. Ожидается, что из Стамбула в Москву прибудет около 50 пассажиров. Компания планирует со 2 августа приступить к полетам в Санкт-Петербург, а с 3 августа - в Ростов-на-Дону. Возобновляет регулярные рейсы турецкая Pegasus Airlines. В расписании перевозчика 1 августа рейс из Стамбула в Москву ("Домодедово").
Заявленное авиакомпаниями расписание регулярных рейсов на август предполагает, что на маршруте Москва – Стамбул "Аэрофлот" будет осуществлять до 35 рейсов в неделю. "Победа" планирует 7 рейсов в неделю, Turkish Airlines - до 28 рейсов в неделю, Pegasus Airlines - 7 рейсов в неделю.
С 10 августа объем регулярных и чартерных полетов в Турцию будет значительно увеличен. Планируют начать полеты российские авиакомпании S7, "Уральские авиалинии", Royal Flight, "Северный ветер", Azur air, "Россия" и iFly.
Также возобновляются регулярные полеты в Великобританию. "Аэрофлот" 1 августа планирует два регулярных рейса из Москвы в Лондон. Вылет рейса SU 2578 запланирован из "Шереметьево" в 09.50 мск. В заявленном авиакомпанией расписании на август предполагается до 28 рейсов в неделю. Ожидается, что 2 августа полеты возобновит авиакомпания British Airways. Она планирует в августе выполнять 2 рейса в неделю из Лондона в Москву.
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Pegasus AirlinesПобеда (авиакомпания)АэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Turkish AirlinesОбщество
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