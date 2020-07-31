Названы авиакомпании, возобновляющие полеты за рубеж

Заявленное авиакомпаниями расписание регулярных рейсов на август предполагает, что на маршруте Москва – Стамбул "Аэрофлот" будет осуществлять до 35 рейсов в неделю. "Победа" планирует 7 рейсов в неделю, Turkish Airlines - до 28 рейсов в неделю, Pegasus Airlines - 7 рейсов в неделю.