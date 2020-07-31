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Распространение нового коронавируса
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Мясников рассказал, как избежать тяжелого течения COVID-19
Врач Александр Мясников рассказал в Telegram, как сделать так, чтобы заражение коронавирусной инфекцией протекало в легкой форме. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T22:01
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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353
60
александр мясников (врач), коронавирус в россии, здоровье - общество, общество

Мясников рассказал, как избежать тяжелого течения COVID-19

21:15 31.07.2020 (обновлено: 22:01 31.07.2020)
17495
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Врач Александр Мясников рассказал в Telegram, как сделать так, чтобы заражение коронавирусной инфекцией протекало в легкой форме.
По его словам, для этого следует предпринять шесть шагов:
бросить курить;
похудеть;
стремиться к здоровому низкокалорийному питанию;
заниматься спортом и закаляться;
контролировать артериальное давление;
привиться от гриппа и пройти вакцинацию от коронавируса, как только появится препарат.
Мясников пояснил, что гипертоники, люди с диабетом и избыточным весом входят в группу риска, а занятия спортом укрепляют иммунитет. Описанные выше методы также способствуют предотвращению развития рака и болезней сердца, заключил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
26 июля, 17:13
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
1062534443
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоОбщество
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