https://ria.ru/20200731/1575241255.html
Мясников рассказал, как избежать тяжелого течения COVID-19
Врач Александр Мясников рассказал в Telegram, как сделать так, чтобы заражение коронавирусной инфекцией протекало в легкой форме. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T21:15
2020-07-31T22:01
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
здоровье - общество
общество
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https://ria.ru/20200726/1574946015.html
9
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), коронавирус в россии, здоровье - общество, общество