СК сообщил о задержании фигуранта дела о смертельном ДТП в Крыму

"Следователями Главного следственного управления уже получены доказательства нарушения лицом – организатором этой перевозки правил безопасности, которые привели к трагедии. В связи с этим данное лицо задержано в порядке ст. 91 УПК РФ, следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.

На трассе "Таврида" девять человек погибли и девять пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком. Предварительно, водитель уснул за рулем и врезался в попутный грузовик. Начата проверка. Микроавтобус следовал из Краснодара в Севастополь. По факту случившегося возбуждено два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.