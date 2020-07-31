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СК сообщил о задержании фигуранта дела о смертельном ДТП в Крыму
Следственный комитет сообщил о задержании организатора перевозки в рамках дела о ДТП в Крыму с 9 погибшими, следствие будет просить о его аресте, сообщается на... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T22:11
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму
республика крым
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму, республика крым, происшествия

СК сообщил о задержании фигуранта дела о смертельном ДТП в Крыму

21:03 31.07.2020 (обновлено: 22:11 31.07.2020)
15702
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС России / Перейти в фотобанкДТП с участием микроавтобуса в Крыму
ДТП с участием микроавтобуса в Крыму
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС России
Перейти в фотобанк
ДТП с участием микроавтобуса в Крыму
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Следственный комитет сообщил о задержании организатора перевозки в рамках дела о ДТП в Крыму с 9 погибшими, следствие будет просить о его аресте, сообщается на сайте ведомства.
"Следователями Главного следственного управления уже получены доказательства нарушения лицом – организатором этой перевозки правил безопасности, которые привели к трагедии. В связи с этим данное лицо задержано в порядке ст. 91 УПК РФ, следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.
На трассе "Таврида" девять человек погибли и девять пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком. Предварительно, водитель уснул за рулем и врезался в попутный грузовик. Начата проверка. Микроавтобус следовал из Краснодара в Севастополь. По факту случившегося возбуждено два уголовных дела: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Кадры с места смертельного ДТП в Крыму
Вчера, 09:22
Опубликовано видео с места крупного ДТП в Крыму
35227613
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ДТП с микроавтобусом и грузовиком в КрымуРеспублика КрымПроисшествия
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