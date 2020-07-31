Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200731/1575240751.html
Вузам рекомендовали обучать вечерние и заочные группы дистанционно
Роспотребнадзор рекомендует в вузах максимально перевести на дистанционный формат занятия заочных и вечерних групп, следует из рекомендаций по профилактике... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T20:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568786484_0:70:3393:1979_1400x0_80_0_0_30d11c0617806c40c9ffe7c73a42e8ab.jpg
https://ria.ru/20200731/1575240490.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568786484_0:70:3393:1979_1400x0_80_0_0_30d11c0617806c40c9ffe7c73a42e8ab.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568786484_332:0:3063:2048_1400x0_80_0_0_098756dd1b54dc626262e1c08351b579.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568786484_673:0:2721:2048_1400x0_80_0_0_4d390ed4d5912903eb86a6123168c4d8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество, общество

Вузам рекомендовали обучать вечерние и заочные группы дистанционно

20:52 31.07.2020
1344
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПреподаватель проводит онлайн урок в аудитории Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"
Преподаватель проводит онлайн урок в аудитории Национального исследовательского технологического университета МИСиС
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует в вузах максимально перевести на дистанционный формат занятия заочных и вечерних групп, следует из рекомендаций по профилактике коронавируса в образовательных организациях высшего образования, опубликованных на сайте ведомства.
"Занятия заочных и вечерних групп максимально перевести на дистанционный формат",- говорится в рекомендациях.
Кроме того, следует пересмотреть расписание учебных занятий и практик, изменив время начала первого занятия для разных групп, чтобы обеспечить максимальное разобщение.
По возможности за каждой учебной группой следует закрепить помещение, организовав там обучение, поясняется в рекомендациях.
Градусник в руке
Вчера, 20:39Распространение нового коронавируса
Вузам рекомендовали измерять температуру у студентов дважды в день
К очному проведению учебных занятий не рекомендуется допускать преподавателей старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями, уточняется в документе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
0020414
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Образование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Градусник в руке
Вузам рекомендовали измерять температуру у студентов дважды в день
Урок в школе
Выплаты педагогам за классное руководство повысят до пяти тысяч рублей
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Число случаев коронавируса в мире превысило 17 миллионов
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал, как избежать тяжелого течения COVID-19
Археологические раскопки в пещере Холла
Археологические раскопки выявили причину последнего оледенения
Приложение TikTok на экране смартфона
Трамп пригрозил запретить TikTok
Медицинские маски
Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября
Британский кинорежиссер Алан Паркер позирует фотографам после пресс-конференции Пражском международном кинофестивале
Умер режиссер "Полуночного экспресса" Алан Паркер
Обломки самолета Ту-154М, изъятые в ходе осмотра места происшествия и признанные вещественными доказательствами по уголовному делу
Слуцкий уличил Польшу в зарабатывании очков на катастрофе Ту-154
ДТП с участием микроавтобуса в Крыму
СК сообщил о задержании фигуранта дела о смертельном ДТП в Крыму
Пассажирский самолет Boeing 777
Названы авиакомпании, возобновляющие полеты за рубеж
Логотип телеканала Царьград
Священник РПЦ рассказал, чему учит блокировка "Царьграда"
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
"Это недопустимо": Малышева рассказала, кому нельзя носить маски
Турбаза Глобус
СК назвал вероятную причину смерти четырех человек на алтайской турбазе
Сковорода. Архивное фото
Шеф-повар указал на срок службы сковороды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:50В Крыму взлетел спрос на отдых премиального класса
17:31В Минздраве заявили о бесплатной вакцинации от коронавируса
17:29СМИ: в Тюмени умерла самая тяжелая россиянка
17:24В Киеве спрогнозировали смерть тысячей украинцев от коронавируса
17:23МИД предупредил ЕС о "кибер хаосе" из-за новых санкций
16:31В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
16:26На Украине рассказали, почему не стоит разрывать отношения с Россией
15:42"Это пятно он никогда не смоет". Ахеджакова высказалась об уходе Гармаша
15:35Посол призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
15:27Житель Кировской области попытался сжечь собутыльников во время ссоры
15:24Нарышкин рассказал о разнице между итогами Первой и Второй мировых войн
15:20Проценко рассказал, как врачи не узнали Путина в Коммунарке
15:03Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией
15:03Статкевич о связях с задержанными россиянами: "Бред сивого мерина"
14:59Три человека погибли в ДТП на МКАД
14:50Экспертиза не выявила первичную причину смерти рэпера Картрайта
14:44Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера
14:30Нарышкин прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
14:25Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
14:24Суд арестовал перевозчика по делу о ДТП в Крыму
Лента новостейМолния