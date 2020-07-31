Вузам рекомендовали обучать вечерние и заочные группы дистанционно

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует в вузах максимально перевести на дистанционный формат занятия заочных и вечерних групп, следует из рекомендаций по профилактике коронавируса в образовательных организациях высшего образования, опубликованных на сайте ведомства.

"Занятия заочных и вечерних групп максимально перевести на дистанционный формат",- говорится в рекомендациях.

Кроме того, следует пересмотреть расписание учебных занятий и практик, изменив время начала первого занятия для разных групп, чтобы обеспечить максимальное разобщение.

По возможности за каждой учебной группой следует закрепить помещение, организовав там обучение, поясняется в рекомендациях.

К очному проведению учебных занятий не рекомендуется допускать преподавателей старше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями, уточняется в документе.