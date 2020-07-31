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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200731/1575240612.html
Число случаев коронавируса в мире превысило 17 миллионов
Рекордные 292,5 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы в мире за последние сутки, общее число случаев COVID-19 за все время превысило 17... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T20:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
южная америка
европа
северная америка
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, южная америка, европа, северная америка, в мире

Число случаев коронавируса в мире превысило 17 миллионов

20:44 31.07.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Рекордные 292,5 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы в мире за последние сутки, общее число случаев COVID-19 за все время превысило 17 миллионов, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно данным организации, за сутки зарегистрированы в общей сложности 292 527 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 6812 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 17 106 007, число летальных исходов - 668 910.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 9 152 173 и Европе - 3 333 300.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЮжная АмерикаЕвропаСеверная АмерикаВ мире
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