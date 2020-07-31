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Вузам рекомендовали измерять температуру у студентов дважды в день
Роспотребнадзор рекомендует не менее двух раз в день измерять температуру студентам, преподавателям и персоналу в вузах, следует из рекомендаций по профилактике РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T20:39
2020-08-01T08:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор
рекомендует не менее двух раз в день измерять температуру студентам, преподавателям и персоналу в вузах, следует из рекомендаций по профилактике коронавируса
в образовательных организациях высшего образования, опубликованных на сайте ведомства.
"Организация "входного фильтра" всех лиц, входящих в организацию, с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Проведение термометрии у студентов, педагогического состава и персонала не менее двух раз в день", — говорится в рекомендациях.
Те, у кого выявлены признаки инфекционных заболеваний в течение дня, незамедлительно изолируются до приезда скорой или неотложной помощи, отмечается в документе.
Кроме того, не допускается скопление обучающихся в холлах, коридорах и на входе в аудитории, должен быть контроль соблюдения социальной дистанции, уточняется в рекомендациях.
Студентов, преподавателей и персонал вузов рекомендуется обеспечить запасом масок и контролировать их использование.
Разрешено не использовать маски при проведении учебных занятий творческой направленности и педагогам во время лекций, поясняется в рекомендациях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.