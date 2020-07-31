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Вузам рекомендовали измерять температуру у студентов дважды в день
Роспотребнадзор рекомендует не менее двух раз в день измерять температуру студентам, преподавателям и персоналу в вузах, следует из рекомендаций по профилактике РИА Новости, 31.07.2020
2020-08-01T08:36
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Вузам рекомендовали измерять температуру у студентов дважды в день

20:39 31.07.2020 (обновлено: 08:36 01.08.2020)
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© Depositphotos / iLiApodo1988Градусник в руке
Градусник в руке
© Depositphotos / iLiApodo1988
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует не менее двух раз в день измерять температуру студентам, преподавателям и персоналу в вузах, следует из рекомендаций по профилактике коронавируса в образовательных организациях высшего образования, опубликованных на сайте ведомства.
"Организация "входного фильтра" всех лиц, входящих в организацию, с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Проведение термометрии у студентов, педагогического состава и персонала не менее двух раз в день", — говорится в рекомендациях.
Те, у кого выявлены признаки инфекционных заболеваний в течение дня, незамедлительно изолируются до приезда скорой или неотложной помощи, отмечается в документе.
Кроме того, не допускается скопление обучающихся в холлах, коридорах и на входе в аудитории, должен быть контроль соблюдения социальной дистанции, уточняется в рекомендациях.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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