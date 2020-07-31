Вузам рекомендовали измерять температуру у студентов дважды в день

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует не менее двух раз в день измерять температуру студентам, преподавателям и персоналу в вузах, следует из рекомендаций по профилактике коронавируса в образовательных организациях высшего образования, опубликованных на сайте ведомства.

"Организация "входного фильтра" всех лиц, входящих в организацию, с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Проведение термометрии у студентов, педагогического состава и персонала не менее двух раз в день", — говорится в рекомендациях.

Те, у кого выявлены признаки инфекционных заболеваний в течение дня, незамедлительно изолируются до приезда скорой или неотложной помощи, отмечается в документе.

Кроме того, не допускается скопление обучающихся в холлах, коридорах и на входе в аудитории, должен быть контроль соблюдения социальной дистанции, уточняется в рекомендациях.

Студентов, преподавателей и персонал вузов рекомендуется обеспечить запасом масок и контролировать их использование.

Разрешено не использовать маски при проведении учебных занятий творческой направленности и педагогам во время лекций, поясняется в рекомендациях.