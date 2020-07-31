В ЛНР назвали атаку со стороны украинских силовиков провокацией

"Эта провокация является грубым нарушением дополнительных мер контроля режима прекращения огня, в частности касаемо запрета на использование любых видов летательных аппаратов", - заявил Лещенко на брифинге.

"На фоне этого преступления цинично звучат слова главнокомандующего вооруженных сил Украины генерала (Руслана - ред.) Хомчака о том, что нарушение перемирия в зоне ООС нет, а отдельные выстрелы со стороны ВС являются проявлением эмоций", - дополнил начальник управления оборонного ведомства республики.