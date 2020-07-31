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Умер режиссер "Полуночного экспресса" Алан Паркер
Британский режиссер Алан Паркер, снявший фильмы "Полуночный экспресс" и "Миссисипи в огне", скончался в возрасте 76 лет, сообщает издание Variety. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T20:24
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Британский режиссер Алан Паркер, снявший фильмы "Полуночный экспресс" и "Миссисипи в огне", скончался в возрасте 76 лет, сообщает издание Variety
.
Отмечается, что причиной смерти стала длительная болезнь.
Режиссерская карьера Паркера началась в конце 60-х годов. Среди наиболее известных работ режиссера - драмы "Полуночный экспресс" и "Миссисипи в огне". За оба фильма Паркер был номинирован на "Оскар". В 1985 году его фильм "Птаха", снятый по одноименному бестселлеру Уильяма Уортона, завоевал Гран-при Каннского кинофестиваля. Кроме того, в Великобритании Паркер четыре раз получал премию BAFTA.
Variety отмечает, что в своем творчестве режиссер нередко обращался и к музыкальной форме – в фильмах "Багси Мэлоун", "Пинк Флойд: Стена", "Группа "Коммитментс" и "Эвита".
Паркер также являлся председателем Гильдии режиссеров Великобритании.