Умер режиссер "Полуночного экспресса" Алан Паркер

Режиссерская карьера Паркера началась в конце 60-х годов. Среди наиболее известных работ режиссера - драмы "Полуночный экспресс" и "Миссисипи в огне". За оба фильма Паркер был номинирован на "Оскар". В 1985 году его фильм "Птаха", снятый по одноименному бестселлеру Уильяма Уортона, завоевал Гран-при Каннского кинофестиваля. Кроме того, в Великобритании Паркер четыре раз получал премию BAFTA.