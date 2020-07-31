На Тамбовщине создадут цифровую платформу для поддержки предпринимателей

ТАМБОВ, 31 июл – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в ходе ежегодного отчетного доклада перед депутатами облдумы в пятницу заявил о создании новой цифровой платформы для поддержки предпринимателей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Как подчеркнул губернатор, поддержка малого и среднего бизнеса сегодня – ключевая задача в преодолении экономических последствий пандемии. Ведь основной урон понесла предпринимательски активная, быстро развивающаяся часть экономики: общественное питание, туризм, непродовольственная торговля, сфера услуг, гостиничный и ресторанный бизнес. Под удар попали более трети субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей области.

"На федеральном уровне было реализовано несколько пакетов различных мер поддержки экономики и ее хозяйствующих субъектов. Был разработан и комплекс региональных мер: отсрочки по аренде государственного и муниципального имущества, снижение в 3 раза ставок по упрощенной системе налогообложения и возможность получить льготу по налогу на имущество организаций. Только эти виды региональной поддержки бизнес-сообщества составляют почти миллиард рублей", - приводит пресс-служба слова Никитина.

Губернатор отметил, что первостепенной задачей сейчас является создание условий для выхода бизнеса из тени. Если этого не произойдет, и предприниматели не начнут приносить доход бюджету области, то они не получат доступ к имеющимся мерам поддержки, подчеркнул он. В связи с этим создана еще одна возможность – это введение льготного налогового режима для самозанятых, который начнет действовать уже через месяц.