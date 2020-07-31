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Тамбовская область
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На Тамбовщине создадут цифровую платформу для поддержки предпринимателей
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в ходе ежегодного отчетного доклада перед депутатами облдумы в пятницу заявил о создании новой цифровой РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T20:21
тамбовская область
экономика
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60
экономика

На Тамбовщине создадут цифровую платформу для поддержки предпринимателей

20:21 31.07.2020
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CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком
CC0 / StartupStockPhotos /
ТАМБОВ, 31 июл – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в ходе ежегодного отчетного доклада перед депутатами облдумы в пятницу заявил о создании новой цифровой платформы для поддержки предпринимателей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Как подчеркнул губернатор, поддержка малого и среднего бизнеса сегодня – ключевая задача в преодолении экономических последствий пандемии. Ведь основной урон понесла предпринимательски активная, быстро развивающаяся часть экономики: общественное питание, туризм, непродовольственная торговля, сфера услуг, гостиничный и ресторанный бизнес. Под удар попали более трети субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей области.
"На федеральном уровне было реализовано несколько пакетов различных мер поддержки экономики и ее хозяйствующих субъектов. Был разработан и комплекс региональных мер: отсрочки по аренде государственного и муниципального имущества, снижение в 3 раза ставок по упрощенной системе налогообложения и возможность получить льготу по налогу на имущество организаций. Только эти виды региональной поддержки бизнес-сообщества составляют почти миллиард рублей", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Губернатор отметил, что первостепенной задачей сейчас является создание условий для выхода бизнеса из тени. Если этого не произойдет, и предприниматели не начнут приносить доход бюджету области, то они не получат доступ к имеющимся мерам поддержки, подчеркнул он. В связи с этим создана еще одна возможность – это введение льготного налогового режима для самозанятых, который начнет действовать уже через месяц.
"Цель у нас одна – кардинально улучшить деловой, предпринимательский, инвестиционный климат в регионе. Создать условия для самореализации людей, обладающих предпринимательской жилкой и идеями, умеющих и желающих брать ответственность на себя и за свои трудовые коллективы. С этой целью поручаю управлению регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности создать цифровое решение, платформу, с помощью которой предприниматель в личном кабинете сможет получить информацию о видах поддержки и тут же оформить их", - сказал Никитин. 
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