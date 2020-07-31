На Тамбовщине построят грузовой терминал Объединенной зерновой компании

ТАМБОВ, 31 июл – РИА Новости. Объединенная зерновая компания, один из лидеров рынка, вышла с инициативой создать в Тамбовской области мощности для хранения и транспортировки зерна, сообщил в пятницу глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в ходе ежегодного отчета перед депутатами областной думы.
Для обеспечения развития объектов инфраструктуры зернового рынка региона и наращивания объемов экспорта зерновых культур администрация Тамбовской области и АО "Объединенная зерновая компания" заключили соглашение о взаимодействии.
"Для реализации данного проекта на территории региона компания планирует построить грузовой терминал, инвестируя собственные средства. Наращивать же собственные объемы грузоперевозок планируется совместно со всеми сельхозпроизводителями Тамбовщины", - сказал Никитин.
Он уточнил, что проект будет способствовать организации интегрированной логистики в сфере экспорта зерновых культур.