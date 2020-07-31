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Тамбовская область
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На Тамбовщине построят грузовой терминал Объединенной зерновой компании
Объединенная зерновая компания, один из лидеров рынка, вышла с инициативой создать в Тамбовской области мощности для хранения и транспортировки зерна, сообщил в РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T20:19
тамбовская область
тамбовская область
экономика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
тамбовская область, экономика

На Тамбовщине построят грузовой терминал Объединенной зерновой компании

20:19 31.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПогрузка кукурузы российского производства
Погрузка кукурузы российского производства
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ТАМБОВ, 31 июл – РИА Новости. Объединенная зерновая компания, один из лидеров рынка, вышла с инициативой создать в Тамбовской области мощности для хранения и транспортировки зерна, сообщил в пятницу глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в ходе ежегодного отчета перед депутатами областной думы.
Для обеспечения развития объектов инфраструктуры зернового рынка региона и наращивания объемов экспорта зерновых культур администрация Тамбовской области и АО "Объединенная зерновая компания" заключили  соглашение о взаимодействии.
"Для реализации данного проекта на территории региона компания планирует построить грузовой терминал, инвестируя собственные средства. Наращивать же собственные объемы грузоперевозок планируется совместно со всеми сельхозпроизводителями Тамбовщины", - сказал Никитин.
Он уточнил, что проект будет способствовать организации  интегрированной логистики в сфере экспорта зерновых культур. 
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Тамбовская областьТамбовская областьЭкономика
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