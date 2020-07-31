На Тамбовщине может быть построен распределительный центр Wildberries

ТАМБОВ, 31 июл – РИА Новости. Администрация Тамбовской области ведет переговоры с онлайн-ритейлером Wildberries о строительстве распределительного центра в ТОСЭР Котовск, сообщил в пятницу глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами областной думы.
По его словам, уже заключены соответствующие соглашения о намерении.
"Этот центр будет выполнять не только логистические функции, в числе задач — оказание содействия предпринимателям Тамбовской области в развитии их бизнеса, расширении и экспорте продукции на территории других стран, в которых осуществляются продажи Wildberries", - сказал Никитин.
Он уточнил, что такой проект совершенно нового формата позволит создать порядка 5 тысяч новых рабочих мест и привлечёт в экономику области более 5 миллиардов рублей инвестиций.
Никитин добавил, что в прошлом году Тамбовской области был впервые присвоен международный ESG–рейтинг, и это способствует принятию инвесторами решения о вложениях на территории региона.