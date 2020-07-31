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Россия вернула второе место по уровню добычи нефти в мире
Россия в мае вернула себе потерянное месяцем ранее второе место по уровню нефтедобычи в мире, США остаются лидером, производя в среднем 10,001 миллиона баррелей РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T19:45
россия
цены на нефть
минэнерго сша
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
опек
саудовская аравия
сша
в мире
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Это не Россия вернула. Это олигархат вернул все доходы себе. А россияне как жили 90% в нищите, так и по сей день живут.
27
Да нет, 835% живут в нищете, не скромничай ))
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россия
саудовская аравия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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россия, цены на нефть, минэнерго сша, министерство энергетики рф (минэнерго россии), опек, саудовская аравия, сша, в мире

Россия вернула второе место по уровню добычи нефти в мире

19:45 31.07.2020
3355
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные станки-качалки компании "Татнефть"
Нефтяные станки-качалки компании Татнефть
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия в мае вернула себе потерянное месяцем ранее второе место по уровню нефтедобычи в мире, США остаются лидером, производя в среднем 10,001 миллиона баррелей в день, свидетельствуют данные Минэнерго РФ, управления энергетической информации минэнерго США (EIA) и доклада ОПЕК.
До июля 2018 года РФ была мировым лидером по нефтедобыче, но в августе Россия уступила США, которые с тех пор занимают первую строчку. РФ была на втором месте, а Саудовская Аравия - на третьем. В апреле 2020 года Россия опустилась на третье место.
Согласно данным с сайта Минэнерго РФ, Россия в мае добыла 39,74 миллиона тонн нефти, что эквивалентно примерно 9,4 миллиона баррелей в сутки; добыча в апреле составляла около 11,34 миллиона баррелей в день. По информации из июльского доклада ОПЕК, добыча нефти в Саудовской Аравии в мае упала на 27% по сравнению с апрелем и составила 8,479 миллиона баррелей в сутки.
По данным EIA, США в мае 2020 года уменьшили добычу на 16,6% по сравнению с апрелем. В апреле добыча составляла 11,99 миллиона баррелей в день, а в мае 2019 года - 12,163 миллиона.
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США в ноябре 2017 года впервые побили свой исторический рекорд по добыче нефти почти 50-летней давности. Показатель тогда достиг 10,103 миллиона баррелей в сутки против 10,044 миллиона баррелей в сутки в ноябре 1970 года. После ноября 1970 года среднесуточный объем добычи в США стал снижаться на фоне истощения традиционных запасов, а в сентябре 2008 года он упал до 3,974 миллиона баррелей в сутки.
Однако за последние 10 лет добыча нефти в Соединенных Штатах восстановилась за счет развития технологий, сделавших более доступными и рентабельными запасы трудноизвлекаемой сланцевой нефти. Дополнительным стимулом стало снятие в США в декабре 2015 года запрета на экспорт нефти, длившегося 40 лет.
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РоссияЦены на нефтьМинэнерго СШАМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ОПЕКСаудовская АравияСШАВ мире
Популярные комментарии
Это не Россия вернула. Это олигархат вернул все доходы себе. А россияне как жили 90% в нищите, так и по сей день живут.
31 июля, 19:50
aolpsm1 Енотова Варя
10102014
Да нет, 835% живут в нищете, не скромничай ))
31 июля, 20:12
ННиколай
8120104
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