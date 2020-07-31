Россия откроет границу с Абхазией с 1 августа

Изменения вступят в силу после публикации распоряжения правительства во второй половине дня в субботу.

Всего в Абхазии коронавирусом заразились 84 человека, трое скончались, 37 выздоровели. Представители Роспотребнадзора, находившиеся там с 23 по 26 июля с инспекцией туристических объектов, посчитали эпидемиологическую обстановку в республике благополучной.