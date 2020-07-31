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Россия откроет границу с Абхазией с 1 августа
Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T23:10
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Россия откроет границу с Абхазией с 1 августа

19:38 31.07.2020 (обновлено: 23:10 31.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкСухуми
Сухуми
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки", — говорится в сообщении.
Заседание штаба провела вице-премьер Татьяна Голикова.
Изменения вступят в силу после публикации распоряжения правительства во второй половине дня в субботу.
Всего в Абхазии коронавирусом заразились 84 человека, трое скончались, 37 выздоровели. Представители Роспотребнадзора, находившиеся там с 23 по 26 июля с инспекцией туристических объектов, посчитали эпидемиологическую обстановку в республике благополучной.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАбхазияВ мире
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