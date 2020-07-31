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Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем
Истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик ЕР-3Е над Черным морем, заявили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T20:09
россия
военно-морские силы сша
су-27
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, военно-морские силы сша, су-27, сша, в мире

Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

19:36 31.07.2020 (обновлено: 20:09 31.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-27
Многоцелевые истребители Су-27
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик ЕР-3Е над Черным морем, заявили в Национальном центре управления обороной.
Уточняется, что российский экипаж приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его.
Самолет Lockheed P-3 Orion норвежских ВВС
17 июля, 15:52
Истребители перехватили самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем
"После разворота американского самолета <...> от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", — говорится в сообщении.
В военном ведомстве подчеркнули, что полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. ЕР-3Е российскую границу не нарушил.
Этим летом специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты вблизи российских территорий. Так, накануне Су-27 снова перехватил американские самолеты-разведчики над Черным морем.
Сенатор Владимир Джабаров отмечал, что российские истребители-перехватчики готовы в любой момент пресечь действия иностранных самолетов, если возникает реальная необходимость. В Москве неоднократно подчеркивали, что такое поведение создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран, и призывали Вашингтон отказаться от подобных полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.
Перехват Су-27 американского разведчика
24 июля, 09:30
Опубликовано видео перехвата американского разведчика над Черным морем
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Обсудить 32
РоссияВоенно-морские силы СШАСу-27СШАВ мире
Популярные комментарии
Задолбали со своими перехватами- ну нарушил границу, сбили да и всё. И больше никого перехватывать долго не пришлось бы...........
31 июля, 19:51
Vladik Timoschenko
32410021
"Шо опять?!" И в этот момент патриотические чувства переполнили сердца читателей. "Мы вам покажем кузькину мать!".
31 июля, 19:50
аааноним анонимный
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