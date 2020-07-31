Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Истребитель Истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик ЕР-3Е над Черным морем , заявили в Национальном центре управления обороной.

Уточняется, что российский экипаж приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его.

"После разворота американского самолета <...> от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", — говорится в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. ЕР-3Е российскую границу не нарушил.

Этим летом специалисты уже несколько раз засекали иностранные самолеты вблизи российских территорий. Так, накануне Су-27 снова перехватил американские самолеты-разведчики над Черным морем.