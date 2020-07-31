Украина передаст Белоруссии информацию о задержанных под Минском

По его словам, национальная полиция Украины расследует целый ряд уголовных дел по этим преступлениям с участием, в том числе, задержанных на территории Белоруссии наемников. "МВД и другие правоохранительные органы Украины имеют достаточное количество материалов по этим преступлениям. Весь массив информации будет нами передан белорусской стороне... Украина также заинтересована в экстрадиции на нашу территорию ряда задержанных в Беларуси наемников, совершивших преступления на Украине. О чем сообщено компетентным органам Белоруссии", - сказал глава МВД.