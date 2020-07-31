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Украина передаст Белоруссии информацию о задержанных под Минском
Украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, якобы подтверждающую... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T19:33
россия
арсен аваков
александр лукашенко
мид белоруссии
москва
минск
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украина
задержание россиян в белоруссии
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РИА Новости
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Украина передаст Белоруссии информацию о задержанных под Минском

19:33 31.07.2020
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Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
КИЕВ, 31 июл - РИА Новости. Украинский министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, якобы подтверждающую правонарушения задержанных под Минском граждан, совершенные на территории украинского государства.
Пресс-служба офиса генпрокурора Украины в пятницу сообщила, что Киев намерен требовать выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с участием в конфликте в Донбассе. В ведомстве отметили, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации.
Аваков утверждает, что действия задержанных, которые изначально разместились в санатории в 1,5 километрах от резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, свидетельствуют о том, что они являлись участниками спецоперации. "По информации наших источников, официально выселившись из отеля и якобы направляясь в аэропорт с целью покинуть страну, вагнеровцы (по данным белорусского госагентства Белта, задержанные - боевики иностранной частной компании Вагнер - ред.) разместились на специальной базе под Минском, недалеко от резиденции президента Лукашенко. То есть, очевидно, речь идет о какой-то операции спецслужб", - отметил министр.
По его словам, национальная полиция Украины расследует целый ряд уголовных дел по этим преступлениям с участием, в том числе, задержанных на территории Белоруссии наемников. "МВД и другие правоохранительные органы Украины имеют достаточное количество материалов по этим преступлениям. Весь массив информации будет нами передан белорусской стороне... Украина также заинтересована в экстрадиции на нашу территорию ряда задержанных в Беларуси наемников, совершивших преступления на Украине. О чем сообщено компетентным органам Белоруссии", - сказал глава МВД.
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Министр также подчеркнул, что провел ряд консультаций о взаимодействии с официальными представителями Белоруссии. "Нестабильность и спровоцированная напряженность в Беларуси нами расценивается как ситуация, которая угрожает Украине в том числе", - подчеркнул Аваков.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
В российском МИД, комментируя произошедшее, заявили, что Москва рассчитывает на взвешенный объективный подход Белоруссии к установлению всех обстоятельств случившегося. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. В Москве заявили, что в распоряжении властей Белоруссии есть все необходимые документы для установления истины. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также потребовали незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным в Белоруссии гражданам РФ.
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РоссияАрсен АваковАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииМоскваМинскБелоруссияУкраинаЗадержание россиян в БелоруссииВ мире
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