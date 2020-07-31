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Российские ученые разработали адресное лекарство от рака
Адресное лекарство от рака печени, разработанное учеными Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, "помощник", доставляющий препарат... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T19:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), мгу имени м. в. ломоносова, общество

Российские ученые разработали адресное лекарство от рака

19:31 31.07.2020
11037
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D
© Depositphotos / vitanovski
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Адресное лекарство от рака печени, разработанное учеными Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, "помощник", доставляющий препарат прямо в клетки опухоли, позволит уменьшить дозу вводимого пациентам токсичного препарата, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
Ранее на сайте Роспатента был опубликован перечень "100 лучших изобретений России" за 2019 год и первое полугодие 2020 года, в который вошла схема синтеза препаратов для терапии онкологических патологий печени, разработанная химиками МГУ. Вуз имеет патент на это изобретение.
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Как отмечают в вузе, изобретение химиков-органиков Московского университета касается способа получения нового класса биологически активных веществ, которые могут быть использованы в качестве лекарственных средств для лечения гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК). Особенно эффективными они становятся при адресной доставке.
В МГУ поясняют, что адресная доставка лекарств — очень перспективный метод модификации лекарственных агентов, существенно улучшающий фармакологический профиль препарата. Метод позволяет повысить эффективность лекарственных препаратов за счет увеличения их действенной концентрации и снижения общей интоксикации организма.
"Помощник" доставляет противоопухолевые препараты прямо к клеткам печени через псиалогликопротеиновый рецептор - одну из наиболее удобных мишеней для адресной доставки лекарственных агентов в клетку. Тем самым он позволяет существенно уменьшить вводимую пациенту дозу токсичного противоракового препарата, за счет того, что лекарство попадает только в опухолевые клетки, минуя здоровые", - рассказала один из авторов патента, доктор химических наук, профессор кафедры органической химии Елена Белоглазкина.
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Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)МГУ имени М. В. ЛомоносоваОбщество
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