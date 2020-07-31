Российские ученые разработали адресное лекарство от рака

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Адресное лекарство от рака печени, разработанное учеными Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, "помощник", доставляющий препарат прямо в клетки опухоли, позволит уменьшить дозу вводимого пациентам токсичного препарата, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
Ранее на сайте Роспатента был опубликован перечень "100 лучших изобретений России" за 2019 год и первое полугодие 2020 года, в который вошла схема синтеза препаратов для терапии онкологических патологий печени, разработанная химиками МГУ. Вуз имеет патент на это изобретение.
30 июля, 21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
Как отмечают в вузе, изобретение химиков-органиков Московского университета касается способа получения нового класса биологически активных веществ, которые могут быть использованы в качестве лекарственных средств для лечения гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК). Особенно эффективными они становятся при адресной доставке.
В МГУ поясняют, что адресная доставка лекарств — очень перспективный метод модификации лекарственных агентов, существенно улучшающий фармакологический профиль препарата. Метод позволяет повысить эффективность лекарственных препаратов за счет увеличения их действенной концентрации и снижения общей интоксикации организма.
"Помощник" доставляет противоопухолевые препараты прямо к клеткам печени через псиалогликопротеиновый рецептор - одну из наиболее удобных мишеней для адресной доставки лекарственных агентов в клетку. Тем самым он позволяет существенно уменьшить вводимую пациенту дозу токсичного противоракового препарата, за счет того, что лекарство попадает только в опухолевые клетки, минуя здоровые", - рассказала один из авторов патента, доктор химических наук, профессор кафедры органической химии Елена Белоглазкина.
30 июля, 08:33Названы первые симптомы развития рака