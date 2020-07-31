Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200731/1575236515.html
Украинский беспилотник атаковал позиции ЛНР
Украинские силовики в пятницу атаковали позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики при помощи ударного беспилотника, двое... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T21:45
ситуация в днр и лнр
владислав дейнего
луганская народная республика
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564926475_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_5cfcabd1ac47a6bf7d1221beec0a8d1f.jpg
https://ria.ru/20200729/1575117075.html
https://ria.ru/20200728/1575056502.html
https://ria.ru/20200726/1574939794.html
5
луганская народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564926475_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_5cfcabd1ac47a6bf7d1221beec0a8d1f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564926475_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_891e99c92ac550590b2cc530e592c9de.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564926475_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_6ab596905b111732b8c4a35fe540e62b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, владислав дейнего, луганская народная республика, украина, в мире

Украинский беспилотник атаковал позиции ЛНР

18:54 31.07.2020 (обновлено: 21:45 31.07.2020)
3338
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу атаковали позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики при помощи ударного беспилотника, двое сотрудников оборонного ведомства ранены, заявил глава МИД республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе, введенные 27 июля, предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил, что ополченцы нарушили перемирие в регионе в первый день вступления в силу допмер. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК и Народная милиция ЛНР назвали эти заявления провокацией.
Леонид Пасечник
29 июля, 16:07
В ЛНР заявили, что восстановили подорванный в 2018 году диверсантами мост
"Сегодня около 16.00 (совпадает с мск) украинская сторона в очередной раз нарушила режим прекращения огня - на позиции Народной милиции ЛНР в районе дороги Первомайск-Попасная были сброшены три гранаты ВОГ-17 с беспилотного летательного аппарата вооруженных сил Украины. В результате этого двое военнослужащих Народной милиции ЛНР получили ранения", - говорится в заявлении Дейнего, предоставленном РИА Новости.
По мнению Дейнего, целью украинских силовиков было совершить провокацию в целях дестабилизации перемирия.
Представитель ЛНР также заявил, что "информация о нарушении незамедлительно была доведена представителем командования в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) ЛНР до сведения представителя командования вооруженных сил Украины".
Он уточнил, что представители украинской стороны заверили ЛНР в том, что будут приняты меры "для пресечения нарушений и проведено разбирательство по заявленному факту".
Военнослужащие в Донбассе
28 июля, 16:28
В ЛНР заявили о "повышенной активности" украинских диверсантов в Донбассе
"Надеемся, инициированный контактной группой и запущенный сегодня в работу координационный механизм прямого взаимодействия по линии СЦКК будет в дальнейшем способствовать стабилизации обстановки и обеспечению тишины на линии разграничения", - дополнил Дейнего.
Начальник управления оборонного ведомства ЛНР Ян Лещенко сообщил, что жизни раненных при атаке военных ничего не угрожает.
"Военнослужащие (Народной милиции ЛНР - ред.) получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает", - заявил Лещенко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинский военный
26 июля, 14:19
В ЛНР сообщили о прибытии иностранных инструкторов в Донбасс
21028014
Обсудить 5
Ситуация в ДНР и ЛНРВладислав ДейнегоЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Милиция Белоруссии
СМИ сообщили о требовании Украины арестовать задержанных под Минском
Юлия Галямина
У депутата Галяминой проходит обыск
Член Совета Федерации Федерального Собрания России Алексей Пушков
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 миллиардов долларов
Национальные флаги Украины и России
На Украине рассказали, почему не стоит разрывать отношения с Россией
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Украина передаст Белоруссии информацию о задержанных под Минском
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Нарышкин прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
В России появился новый день воинской славы
Автомобильный пункт пропуска Новые Юрковичи в пограничной зоне с Белоруссией в Брянской области
Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев резко ответил на обвинения Польши в гибели Качиньского
Оглашение приговора экс-кандидатам в президенты Белоруссии Н.Статкевичу и Д.Уссу
Статкевич о связях с задержанными россиянами: "Бред сивого мерина"
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Северный поток — 2" разрешили завершить
Акция протеста после назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева
Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
Мужчина, захвативший заложников в Полтаве, Украина
На Украине ликвидировали полтавского террориста с гранатой
Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Посол призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:50В Крыму взлетел спрос на отдых премиального класса
17:31В Минздраве заявили о бесплатной вакцинации от коронавируса
17:29СМИ: в Тюмени умерла самая тяжелая россиянка
17:24В Киеве спрогнозировали смерть тысячей украинцев от коронавируса
17:23МИД предупредил ЕС о "кибер хаосе" из-за новых санкций
16:31В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
16:26На Украине рассказали, почему не стоит разрывать отношения с Россией
15:42"Это пятно он никогда не смоет". Ахеджакова высказалась об уходе Гармаша
15:35Посол призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
15:27Житель Кировской области попытался сжечь собутыльников во время ссоры
15:24Нарышкин рассказал о разнице между итогами Первой и Второй мировых войн
15:20Проценко рассказал, как врачи не узнали Путина в Коммунарке
15:03Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией
15:03Статкевич о связях с задержанными россиянами: "Бред сивого мерина"
14:59Три человека погибли в ДТП на МКАД
14:50Экспертиза не выявила первичную причину смерти рэпера Картрайта
14:44Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера
14:30Нарышкин прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
14:25Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
14:24Суд арестовал перевозчика по делу о ДТП в Крыму
Лента новостейМолния