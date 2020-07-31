Украинский беспилотник атаковал позиции ЛНР

ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу атаковали позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики при помощи ударного беспилотника, двое сотрудников оборонного ведомства ранены, заявил глава МИД республики, полпред Украинские силовики в пятницу атаковали позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики при помощи ударного беспилотника, двое сотрудников оборонного ведомства ранены, заявил глава МИД республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего

Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе, введенные 27 июля, предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил, что ополченцы нарушили перемирие в регионе в первый день вступления в силу допмер. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК и Народная милиция ЛНР назвали эти заявления провокацией.

"Сегодня около 16.00 (совпадает с мск) украинская сторона в очередной раз нарушила режим прекращения огня - на позиции Народной милиции ЛНР в районе дороги Первомайск-Попасная были сброшены три гранаты ВОГ-17 с беспилотного летательного аппарата вооруженных сил Украины. В результате этого двое военнослужащих Народной милиции ЛНР получили ранения", - говорится в заявлении Дейнего, предоставленном РИА Новости.

По мнению Дейнего, целью украинских силовиков было совершить провокацию в целях дестабилизации перемирия.

Представитель ЛНР также заявил, что "информация о нарушении незамедлительно была доведена представителем командования в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) ЛНР до сведения представителя командования вооруженных сил Украины".

Он уточнил, что представители украинской стороны заверили ЛНР в том, что будут приняты меры "для пресечения нарушений и проведено разбирательство по заявленному факту".

"Надеемся, инициированный контактной группой и запущенный сегодня в работу координационный механизм прямого взаимодействия по линии СЦКК будет в дальнейшем способствовать стабилизации обстановки и обеспечению тишины на линии разграничения", - дополнил Дейнего.

Начальник управления оборонного ведомства ЛНР Ян Лещенко сообщил, что жизни раненных при атаке военных ничего не угрожает.

"Военнослужащие (Народной милиции ЛНР - ред.) получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает", - заявил Лещенко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР , которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН , жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.