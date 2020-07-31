В Португалии потерпел крушение поезд, десятки человек пострадали

По данным национального института экстренной помощи Португалии, в результате инцидента один человек погиб, 37 человек получили ранения, среди них - семеро в тяжелом состоянии. В Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите Португалии позже сообщили, что число погибших возросло до двух.