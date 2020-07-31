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В Португалии потерпел крушение поезд, десятки человек пострадали
Высокоскоростной поезд потерпел крушение в центральном регионе Португалии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на телеканал SIC. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T21:14
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туризм, новости - туризм, португалия, в мире

В Португалии потерпел крушение поезд, десятки человек пострадали

18:43 31.07.2020 (обновлено: 21:14 31.07.2020)
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© Depositphotos / deyangeorgiev2Светофор на железной дороге
Светофор на железной дороге
© Depositphotos / deyangeorgiev2
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Высокоскоростной поезд потерпел крушение в центральном регионе Португалии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на телеканал SIC.
По данным национального института экстренной помощи Португалии, в результате инцидента один человек погиб, 37 человек получили ранения, среди них - семеро в тяжелом состоянии. В Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите Португалии позже сообщили, что число погибших возросло до двух.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на телеканал сообщало о 50 пострадавших.
По данным агентства Lusa, поезд сошел рельсов после столкновения с дорожно-ремонтной машиной, инцидент произошел в округе Коимбра.
На борту было около 280 пассажиров.

ALFA PENDULAR TRAIN IN COLLISION AT SOURE, IN COIMBRA SITREP 31ST JULY 1640 HRS TWO DEAD, FIVE SERIOUS INJURIES AND...

Опубликовано Safe Communities Portugal Пятница, 31 июля 2020 г.
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ТуризмНовости - ТуризмПортугалияВ мире
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