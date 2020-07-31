Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200731/1575235942.html
В Россию разрешат въезд по электронной однократной визе
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вводящий в России для кратковременного посещения страны электронные визы сроком до 60 дней при... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T18:43
туризм
россия
новости - туризм
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156079/82/1560798217_0:155:3092:1894_1400x0_80_0_0_b4cd76e4ad7736a39284af062305b67e.jpg
https://ria.ru/20200729/1575087775.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156079/82/1560798217_0:155:3092:1894_1400x0_80_0_0_b4cd76e4ad7736a39284af062305b67e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156079/82/1560798217_181:0:2912:2048_1400x0_80_0_0_7e0df12c07380fb8921d04a02c0c25e7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156079/82/1560798217_522:0:2570:2048_1400x0_80_0_0_99648bae520be5b61290f20a0704fd5a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости - туризм, владимир путин, общество

В Россию разрешат въезд по электронной однократной визе

18:43 31.07.2020
2728
© РИА Новости / Виталий БелоусовЗона паспортного контроля
Зона паспортного контроля
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, вводящий в России для кратковременного посещения страны электронные визы сроком до 60 дней при условии пребывания по ней не более 16 дней. Такими визами смогут воспользоваться те, кто посещает РФ с туристическими или деловыми целями.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Все лица России: путешествие по этнопаркам, которое не забудется
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанк

Огромный музей под открытым небом "Атамань" очень точно воспроизводит постройки и быт настоящей казачьей станицы. Причем слово "огромный" – не преувеличение, его площадь составляет более 20 гектаров, так что обойти пешком его не всем удается. Здесь четыре улицы, где возведены все типичные постройки казачьих станиц, а также можно посмотреть на типичные занятия кубанских казаков – от гончарного ремесла до военных игр. Ну и, разумеется, здесь можно попробовать типичную казачью кухню – те самые блюда, о которых мы все читали, например, у Гоголя. Расположен музей на полуострове Тамань (что отражено в его названии), ближайшие крупные города здесь – Краснодар и Ростов-на-Дону. Но если вы не хотите осматривать станицу на бегу, то лучше остановиться в одном из соседних городков. Входной билет здесь стоит порядка 500 рублей, а отель обойдется в 1-2 тысячи за ночь.

Этнографический комплекс Атамань в Краснодарском крае
1 из 7

Огромный музей под открытым небом "Атамань" очень точно воспроизводит постройки и быт настоящей казачьей станицы. Причем слово "огромный" – не преувеличение, его площадь составляет более 20 гектаров, так что обойти пешком его не всем удается. Здесь четыре улицы, где возведены все типичные постройки казачьих станиц, а также можно посмотреть на типичные занятия кубанских казаков – от гончарного ремесла до военных игр. Ну и, разумеется, здесь можно попробовать типичную казачью кухню – те самые блюда, о которых мы все читали, например, у Гоголя. Расположен музей на полуострове Тамань (что отражено в его названии), ближайшие крупные города здесь – Краснодар и Ростов-на-Дону. Но если вы не хотите осматривать станицу на бегу, то лучше остановиться в одном из соседних городков. Входной билет здесь стоит порядка 500 рублей, а отель обойдется в 1-2 тысячи за ночь.

© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
© Сергей Тарасенко / Перейти в фотобанк

Забайкалье – огромный и загадочный край, и если уж вам посчастливилось посетить его, то стоит непременно навестить этнографический музей народов Забайкалья, расположенный в городе Улан-Удэ под открытым небом. В нем есть несколько тематических разделов - археологический, эвенкийский, бурятский, Предбайкальский, Забайкальский, старожильческий, старообрядческий и городской. Причем это не чисто этнографический музей, здесь представлены и образцы старинной архитектуры, и небольшой зоопарк с животными, населяющими Забайкалье концертная площадка, и, конечно же, ресторанчики с традиционной местной кухней. Посетить такой музей – это способ чуть лучше понять Забайкалье.

Фестиваль национального танца Ночь ехора в Бурятии
2 из 7

Забайкалье – огромный и загадочный край, и если уж вам посчастливилось посетить его, то стоит непременно навестить этнографический музей народов Забайкалья, расположенный в городе Улан-Удэ под открытым небом. В нем есть несколько тематических разделов - археологический, эвенкийский, бурятский, Предбайкальский, Забайкальский, старожильческий, старообрядческий и городской. Причем это не чисто этнографический музей, здесь представлены и образцы старинной архитектуры, и небольшой зоопарк с животными, населяющими Забайкалье концертная площадка, и, конечно же, ресторанчики с традиционной местной кухней. Посетить такой музей – это способ чуть лучше понять Забайкалье.

© Сергей Тарасенко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Если вам случится оказаться на самом дальнем рубеже нашей страны на Камчатке, то стоит, съездить в этнокультурный комплекс "Мэнэдек", где можно познакомиться с бытом и удивительными обрядами коренных народов коряков и эвенков. Кстати, тут есть и специальное детское отделение, с традиционными играми.

А в комплексе тут можно покататься на собачьих упряжках, узнать, чем отличается юрта от яранги, и увидеть, как выделывали шкуры сто лет назад. И научиться местной национальной игре – прыжкам на медвежьей шкуре!

Национальные села в Быстринском природном парке на Камчатке
3 из 7

Если вам случится оказаться на самом дальнем рубеже нашей страны на Камчатке, то стоит, съездить в этнокультурный комплекс "Мэнэдек", где можно познакомиться с бытом и удивительными обрядами коренных народов коряков и эвенков. Кстати, тут есть и специальное детское отделение, с традиционными играми.

А в комплексе тут можно покататься на собачьих упряжках, узнать, чем отличается юрта от яранги, и увидеть, как выделывали шкуры сто лет назад. И научиться местной национальной игре – прыжкам на медвежьей шкуре!

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Вряд ли вы знаете, что такое "Алхалалалай"! Подсказка: он проводится на Камчатке, в другом местном этнографическом комплексе – "Пимчах". Так вот, ""Алхалалалай" – это праздник поклонения природе, во время которого проходит уникальный марафон этнических танцев народов ительменской общины. В это же время вам откроется все, что вы хотели узнать о шаманах, но боялись спросить. Можно посмотреть на домики духов, древние обряды, даже научиться ходить по углям – если не побоитесь, конечно!

Обрядовый праздник Алхалалалай на Камчатке
4 из 7

Вряд ли вы знаете, что такое "Алхалалалай"! Подсказка: он проводится на Камчатке, в другом местном этнографическом комплексе – "Пимчах". Так вот, ""Алхалалалай" – это праздник поклонения природе, во время которого проходит уникальный марафон этнических танцев народов ительменской общины. В это же время вам откроется все, что вы хотели узнать о шаманах, но боялись спросить. Можно посмотреть на домики духов, древние обряды, даже научиться ходить по углям – если не побоитесь, конечно!

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Не только восток, но и запад России умеет удивлять. Например, в популярной у туристов Карелии стоит посетить музей деревянного зодчества "Малые корелы". Между прочим, некоторые из представленных здесь экспонатов очень древние – XVI и XVII веков! Всего на территории музея около сотни разных построек – крестьянские и купеческие избы, церковь, мельница, колодец, изгороди. Можно также погулять с гидами по окрестностям и приобщиться к традиционным обрядам северных народов.

Музей-заповедник Малые Карелы в Архангельской области
5 из 7

Не только восток, но и запад России умеет удивлять. Например, в популярной у туристов Карелии стоит посетить музей деревянного зодчества "Малые корелы". Между прочим, некоторые из представленных здесь экспонатов очень древние – XVI и XVII веков! Всего на территории музея около сотни разных построек – крестьянские и купеческие избы, церковь, мельница, колодец, изгороди. Можно также погулять с гидами по окрестностям и приобщиться к традиционным обрядам северных народов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Если уж дальние края и суровая природа вас не привлекают, но увидеть что-то новое для себя хочется, можно посетить большой этнопарк, где собрано понемногу чудес со всей страны. Например, таким будет "Моя Россия", в Сочи, а точнее, на курорте "Роза Хутор". Он кажется немного игрушечным, потому что совсем новый, зато здесь можно увидеть и сравнить постройки, характерные для разных местностей страны. Ну и, поскольку вокруг популярный курорт, то всяких приятных развлечений – от ресторанов до прыжков с тарзанкой – найдется много.

Этнопарк Моя Россия в Красной Поляне
6 из 7

Если уж дальние края и суровая природа вас не привлекают, но увидеть что-то новое для себя хочется, можно посетить большой этнопарк, где собрано понемногу чудес со всей страны. Например, таким будет "Моя Россия", в Сочи, а точнее, на курорте "Роза Хутор". Он кажется немного игрушечным, потому что совсем новый, зато здесь можно увидеть и сравнить постройки, характерные для разных местностей страны. Ну и, поскольку вокруг популярный курорт, то всяких приятных развлечений – от ресторанов до прыжков с тарзанкой – найдется много.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Посетить этнопарк можно, почти не удаляясь от Подмосковья, причем не простой, а один из самых известных в России, в котором собраны чудеса со всего света – "Этномир". Здесь есть не только экспозиции, посвященные народам нашей страны, но и, например, индийский культурный центр, музей "Беларусь" и даже "Музей СССР". На территории парка много отелей, стилизованных под национальную архитектуру, можно даже пожить в юрте. И самое главное, здесь постоянно меняется культурная программа и есть разные варианты туров на любой вкус.

Международный музыкальный фестиваль МАМАКАБО - 2009
7 из 7

Посетить этнопарк можно, почти не удаляясь от Подмосковья, причем не простой, а один из самых известных в России, в котором собраны чудеса со всего света – "Этномир". Здесь есть не только экспозиции, посвященные народам нашей страны, но и, например, индийский культурный центр, музей "Беларусь" и даже "Музей СССР". На территории парка много отелей, стилизованных под национальную архитектуру, можно даже пожить в юрте. И самое главное, здесь постоянно меняется культурная программа и есть разные варианты туров на любой вкус.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 7

Огромный музей под открытым небом "Атамань" очень точно воспроизводит постройки и быт настоящей казачьей станицы. Причем слово "огромный" – не преувеличение, его площадь составляет более 20 гектаров, так что обойти пешком его не всем удается. Здесь четыре улицы, где возведены все типичные постройки казачьих станиц, а также можно посмотреть на типичные занятия кубанских казаков – от гончарного ремесла до военных игр. Ну и, разумеется, здесь можно попробовать типичную казачью кухню – те самые блюда, о которых мы все читали, например, у Гоголя. Расположен музей на полуострове Тамань (что отражено в его названии), ближайшие крупные города здесь – Краснодар и Ростов-на-Дону. Но если вы не хотите осматривать станицу на бегу, то лучше остановиться в одном из соседних городков. Входной билет здесь стоит порядка 500 рублей, а отель обойдется в 1-2 тысячи за ночь.

© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
2 из 7

Забайкалье – огромный и загадочный край, и если уж вам посчастливилось посетить его, то стоит непременно навестить этнографический музей народов Забайкалья, расположенный в городе Улан-Удэ под открытым небом. В нем есть несколько тематических разделов - археологический, эвенкийский, бурятский, Предбайкальский, Забайкальский, старожильческий, старообрядческий и городской. Причем это не чисто этнографический музей, здесь представлены и образцы старинной архитектуры, и небольшой зоопарк с животными, населяющими Забайкалье концертная площадка, и, конечно же, ресторанчики с традиционной местной кухней. Посетить такой музей – это способ чуть лучше понять Забайкалье.

© Сергей Тарасенко
Перейти в фотобанк
3 из 7

Если вам случится оказаться на самом дальнем рубеже нашей страны на Камчатке, то стоит, съездить в этнокультурный комплекс "Мэнэдек", где можно познакомиться с бытом и удивительными обрядами коренных народов коряков и эвенков. Кстати, тут есть и специальное детское отделение, с традиционными играми.

А в комплексе тут можно покататься на собачьих упряжках, узнать, чем отличается юрта от яранги, и увидеть, как выделывали шкуры сто лет назад. И научиться местной национальной игре – прыжкам на медвежьей шкуре!

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 7

Вряд ли вы знаете, что такое "Алхалалалай"! Подсказка: он проводится на Камчатке, в другом местном этнографическом комплексе – "Пимчах". Так вот, ""Алхалалалай" – это праздник поклонения природе, во время которого проходит уникальный марафон этнических танцев народов ительменской общины. В это же время вам откроется все, что вы хотели узнать о шаманах, но боялись спросить. Можно посмотреть на домики духов, древние обряды, даже научиться ходить по углям – если не побоитесь, конечно!

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
5 из 7

Не только восток, но и запад России умеет удивлять. Например, в популярной у туристов Карелии стоит посетить музей деревянного зодчества "Малые корелы". Между прочим, некоторые из представленных здесь экспонатов очень древние – XVI и XVII веков! Всего на территории музея около сотни разных построек – крестьянские и купеческие избы, церковь, мельница, колодец, изгороди. Можно также погулять с гидами по окрестностям и приобщиться к традиционным обрядам северных народов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 7

Если уж дальние края и суровая природа вас не привлекают, но увидеть что-то новое для себя хочется, можно посетить большой этнопарк, где собрано понемногу чудес со всей страны. Например, таким будет "Моя Россия", в Сочи, а точнее, на курорте "Роза Хутор". Он кажется немного игрушечным, потому что совсем новый, зато здесь можно увидеть и сравнить постройки, характерные для разных местностей страны. Ну и, поскольку вокруг популярный курорт, то всяких приятных развлечений – от ресторанов до прыжков с тарзанкой – найдется много.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 7

Посетить этнопарк можно, почти не удаляясь от Подмосковья, причем не простой, а один из самых известных в России, в котором собраны чудеса со всего света – "Этномир". Здесь есть не только экспозиции, посвященные народам нашей страны, но и, например, индийский культурный центр, музей "Беларусь" и даже "Музей СССР". На территории парка много отелей, стилизованных под национальную архитектуру, можно даже пожить в юрте. И самое главное, здесь постоянно меняется культурная программа и есть разные варианты туров на любой вкус.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Закон предусматривает, что с 1 января 2021 года будет введена универсальная единая электронная виза для краткосрочного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях. Такая виза будет являться самостоятельной категорией визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего лица.
Электронная виза будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в России до 16 суток гражданам иностранных государств, въезжающим в РФ с гостевым, деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. Перечень иностранных государств будет установлен правительством.
Срок оформления электронной визы будет составлять не более четырех календарных дней с даты подачи иностранным гражданином соответствующего заявления.
Мост через пролив Босфор
29 июля, 10:42Туризм
Россия возобновляет выдачу виз гражданам Турции
2300006
Обсудить 0
ТуризмРоссияНовости - ТуризмВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Девушки в автомобиле
Выяснилось, как туристы в разных странах будут путешествовать в августе
Пассажиры и стюардессы в терминале B аэропорта Шереметьево
Иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии COVID-19
Светофор на железной дороге
В Португалии потерпел крушение поезд, десятки человек пострадали
Сухуми
Россия откроет границу с Абхазией с 1 августа
Член Совета Федерации Федерального Собрания России Алексей Пушков
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 миллиардов долларов
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
Apple стала самой дорогой компанией в мире
Автомобильный пункт пропуска Новые Юрковичи в пограничной зоне с Белоруссией в Брянской области
Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
Бодрум, туристы на торговой улочке
Выяснилось, сколько туристов смогут отдохнуть в Турции в этом году
Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
В России появился новый день воинской славы
Милиция Белоруссии
СМИ сообщили о требовании Украины арестовать задержанных под Минском
Выставка Global vape - 2017
Вейпы и кальяны приравняли к сигаретам
Самолет в небе
Россия возобновляет полеты за рубеж
LOBODA & PHARAOH - Boom Boom (Премьера клипа, 2020)
В Сети раскритиковали провокационный клип Лободы на трек Boom Boom
Дискомфорт
Онколог рассказал, на что указывает горечь во рту
Турбаза Глобус
Раскрыты детали смерти чиновника и его семьи на алтайской турбазе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:50В Крыму взлетел спрос на отдых премиального класса
17:31В Минздраве заявили о бесплатной вакцинации от коронавируса
17:29СМИ: в Тюмени умерла самая тяжелая россиянка
17:24В Киеве спрогнозировали смерть тысячей украинцев от коронавируса
17:23МИД предупредил ЕС о "кибер хаосе" из-за новых санкций
16:31В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
16:26На Украине рассказали, почему не стоит разрывать отношения с Россией
15:42"Это пятно он никогда не смоет". Ахеджакова высказалась об уходе Гармаша
15:35Посол призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
15:27Житель Кировской области попытался сжечь собутыльников во время ссоры
15:24Нарышкин рассказал о разнице между итогами Первой и Второй мировых войн
15:20Проценко рассказал, как врачи не узнали Путина в Коммунарке
15:03Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией
15:03Статкевич о связях с задержанными россиянами: "Бред сивого мерина"
14:59Три человека погибли в ДТП на МКАД
14:50Экспертиза не выявила первичную причину смерти рэпера Картрайта
14:44Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера
14:30Нарышкин прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
14:25Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
14:24Суд арестовал перевозчика по делу о ДТП в Крыму
Лента новостейМолния