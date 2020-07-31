В Россию разрешат въезд по электронной однократной визе

Огромный музей под открытым небом "Атамань" очень точно воспроизводит постройки и быт настоящей казачьей станицы. Причем слово "огромный" – не преувеличение, его площадь составляет более 20 гектаров, так что обойти пешком его не всем удается. Здесь четыре улицы, где возведены все типичные постройки казачьих станиц, а также можно посмотреть на типичные занятия кубанских казаков – от гончарного ремесла до военных игр. Ну и, разумеется, здесь можно попробовать типичную казачью кухню – те самые блюда, о которых мы все читали, например, у Гоголя. Расположен музей на полуострове Тамань (что отражено в его названии), ближайшие крупные города здесь – Краснодар и Ростов-на-Дону. Но если вы не хотите осматривать станицу на бегу, то лучше остановиться в одном из соседних городков. Входной билет здесь стоит порядка 500 рублей, а отель обойдется в 1-2 тысячи за ночь.
Огромный музей под открытым небом "Атамань" очень точно воспроизводит постройки и быт настоящей казачьей станицы. Причем слово "огромный" – не преувеличение, его площадь составляет более 20 гектаров, так что обойти пешком его не всем удается. Здесь четыре улицы, где возведены все типичные постройки казачьих станиц, а также можно посмотреть на типичные занятия кубанских казаков – от гончарного ремесла до военных игр. Ну и, разумеется, здесь можно попробовать типичную казачью кухню – те самые блюда, о которых мы все читали, например, у Гоголя. Расположен музей на полуострове Тамань (что отражено в его названии), ближайшие крупные города здесь – Краснодар и Ростов-на-Дону. Но если вы не хотите осматривать станицу на бегу, то лучше остановиться в одном из соседних городков. Входной билет здесь стоит порядка 500 рублей, а отель обойдется в 1-2 тысячи за ночь.
Забайкалье – огромный и загадочный край, и если уж вам посчастливилось посетить его, то стоит непременно навестить этнографический музей народов Забайкалья, расположенный в городе Улан-Удэ под открытым небом. В нем есть несколько тематических разделов - археологический, эвенкийский, бурятский, Предбайкальский, Забайкальский, старожильческий, старообрядческий и городской. Причем это не чисто этнографический музей, здесь представлены и образцы старинной архитектуры, и небольшой зоопарк с животными, населяющими Забайкалье концертная площадка, и, конечно же, ресторанчики с традиционной местной кухней. Посетить такой музей – это способ чуть лучше понять Забайкалье.
Забайкалье – огромный и загадочный край, и если уж вам посчастливилось посетить его, то стоит непременно навестить этнографический музей народов Забайкалья, расположенный в городе Улан-Удэ под открытым небом. В нем есть несколько тематических разделов - археологический, эвенкийский, бурятский, Предбайкальский, Забайкальский, старожильческий, старообрядческий и городской. Причем это не чисто этнографический музей, здесь представлены и образцы старинной архитектуры, и небольшой зоопарк с животными, населяющими Забайкалье концертная площадка, и, конечно же, ресторанчики с традиционной местной кухней. Посетить такой музей – это способ чуть лучше понять Забайкалье.
Если вам случится оказаться на самом дальнем рубеже нашей страны на Камчатке, то стоит, съездить в этнокультурный комплекс "Мэнэдек", где можно познакомиться с бытом и удивительными обрядами коренных народов коряков и эвенков. Кстати, тут есть и специальное детское отделение, с традиционными играми.
А в комплексе тут можно покататься на собачьих упряжках, узнать, чем отличается юрта от яранги, и увидеть, как выделывали шкуры сто лет назад. И научиться местной национальной игре – прыжкам на медвежьей шкуре!
Если вам случится оказаться на самом дальнем рубеже нашей страны на Камчатке, то стоит, съездить в этнокультурный комплекс "Мэнэдек", где можно познакомиться с бытом и удивительными обрядами коренных народов коряков и эвенков. Кстати, тут есть и специальное детское отделение, с традиционными играми.
А в комплексе тут можно покататься на собачьих упряжках, узнать, чем отличается юрта от яранги, и увидеть, как выделывали шкуры сто лет назад. И научиться местной национальной игре – прыжкам на медвежьей шкуре!
Вряд ли вы знаете, что такое "Алхалалалай"! Подсказка: он проводится на Камчатке, в другом местном этнографическом комплексе – "Пимчах". Так вот, ""Алхалалалай" – это праздник поклонения природе, во время которого проходит уникальный марафон этнических танцев народов ительменской общины. В это же время вам откроется все, что вы хотели узнать о шаманах, но боялись спросить. Можно посмотреть на домики духов, древние обряды, даже научиться ходить по углям – если не побоитесь, конечно!
Вряд ли вы знаете, что такое "Алхалалалай"! Подсказка: он проводится на Камчатке, в другом местном этнографическом комплексе – "Пимчах". Так вот, ""Алхалалалай" – это праздник поклонения природе, во время которого проходит уникальный марафон этнических танцев народов ительменской общины. В это же время вам откроется все, что вы хотели узнать о шаманах, но боялись спросить. Можно посмотреть на домики духов, древние обряды, даже научиться ходить по углям – если не побоитесь, конечно!
Не только восток, но и запад России умеет удивлять. Например, в популярной у туристов Карелии стоит посетить музей деревянного зодчества "Малые корелы". Между прочим, некоторые из представленных здесь экспонатов очень древние – XVI и XVII веков! Всего на территории музея около сотни разных построек – крестьянские и купеческие избы, церковь, мельница, колодец, изгороди. Можно также погулять с гидами по окрестностям и приобщиться к традиционным обрядам северных народов.
Не только восток, но и запад России умеет удивлять. Например, в популярной у туристов Карелии стоит посетить музей деревянного зодчества "Малые корелы". Между прочим, некоторые из представленных здесь экспонатов очень древние – XVI и XVII веков! Всего на территории музея около сотни разных построек – крестьянские и купеческие избы, церковь, мельница, колодец, изгороди. Можно также погулять с гидами по окрестностям и приобщиться к традиционным обрядам северных народов.
Если уж дальние края и суровая природа вас не привлекают, но увидеть что-то новое для себя хочется, можно посетить большой этнопарк, где собрано понемногу чудес со всей страны. Например, таким будет "Моя Россия", в Сочи, а точнее, на курорте "Роза Хутор". Он кажется немного игрушечным, потому что совсем новый, зато здесь можно увидеть и сравнить постройки, характерные для разных местностей страны. Ну и, поскольку вокруг популярный курорт, то всяких приятных развлечений – от ресторанов до прыжков с тарзанкой – найдется много.
Если уж дальние края и суровая природа вас не привлекают, но увидеть что-то новое для себя хочется, можно посетить большой этнопарк, где собрано понемногу чудес со всей страны. Например, таким будет "Моя Россия", в Сочи, а точнее, на курорте "Роза Хутор". Он кажется немного игрушечным, потому что совсем новый, зато здесь можно увидеть и сравнить постройки, характерные для разных местностей страны. Ну и, поскольку вокруг популярный курорт, то всяких приятных развлечений – от ресторанов до прыжков с тарзанкой – найдется много.
Посетить этнопарк можно, почти не удаляясь от Подмосковья, причем не простой, а один из самых известных в России, в котором собраны чудеса со всего света – "Этномир". Здесь есть не только экспозиции, посвященные народам нашей страны, но и, например, индийский культурный центр, музей "Беларусь" и даже "Музей СССР". На территории парка много отелей, стилизованных под национальную архитектуру, можно даже пожить в юрте. И самое главное, здесь постоянно меняется культурная программа и есть разные варианты туров на любой вкус.
Посетить этнопарк можно, почти не удаляясь от Подмосковья, причем не простой, а один из самых известных в России, в котором собраны чудеса со всего света – "Этномир". Здесь есть не только экспозиции, посвященные народам нашей страны, но и, например, индийский культурный центр, музей "Беларусь" и даже "Музей СССР". На территории парка много отелей, стилизованных под национальную архитектуру, можно даже пожить в юрте. И самое главное, здесь постоянно меняется культурная программа и есть разные варианты туров на любой вкус.
Огромный музей под открытым небом "Атамань" очень точно воспроизводит постройки и быт настоящей казачьей станицы. Причем слово "огромный" – не преувеличение, его площадь составляет более 20 гектаров, так что обойти пешком его не всем удается. Здесь четыре улицы, где возведены все типичные постройки казачьих станиц, а также можно посмотреть на типичные занятия кубанских казаков – от гончарного ремесла до военных игр. Ну и, разумеется, здесь можно попробовать типичную казачью кухню – те самые блюда, о которых мы все читали, например, у Гоголя. Расположен музей на полуострове Тамань (что отражено в его названии), ближайшие крупные города здесь – Краснодар и Ростов-на-Дону. Но если вы не хотите осматривать станицу на бегу, то лучше остановиться в одном из соседних городков. Входной билет здесь стоит порядка 500 рублей, а отель обойдется в 1-2 тысячи за ночь.
Забайкалье – огромный и загадочный край, и если уж вам посчастливилось посетить его, то стоит непременно навестить этнографический музей народов Забайкалья, расположенный в городе Улан-Удэ под открытым небом. В нем есть несколько тематических разделов - археологический, эвенкийский, бурятский, Предбайкальский, Забайкальский, старожильческий, старообрядческий и городской. Причем это не чисто этнографический музей, здесь представлены и образцы старинной архитектуры, и небольшой зоопарк с животными, населяющими Забайкалье концертная площадка, и, конечно же, ресторанчики с традиционной местной кухней. Посетить такой музей – это способ чуть лучше понять Забайкалье.
Если вам случится оказаться на самом дальнем рубеже нашей страны на Камчатке, то стоит, съездить в этнокультурный комплекс "Мэнэдек", где можно познакомиться с бытом и удивительными обрядами коренных народов коряков и эвенков. Кстати, тут есть и специальное детское отделение, с традиционными играми.
А в комплексе тут можно покататься на собачьих упряжках, узнать, чем отличается юрта от яранги, и увидеть, как выделывали шкуры сто лет назад. И научиться местной национальной игре – прыжкам на медвежьей шкуре!
Вряд ли вы знаете, что такое "Алхалалалай"! Подсказка: он проводится на Камчатке, в другом местном этнографическом комплексе – "Пимчах". Так вот, ""Алхалалалай" – это праздник поклонения природе, во время которого проходит уникальный марафон этнических танцев народов ительменской общины. В это же время вам откроется все, что вы хотели узнать о шаманах, но боялись спросить. Можно посмотреть на домики духов, древние обряды, даже научиться ходить по углям – если не побоитесь, конечно!
Не только восток, но и запад России умеет удивлять. Например, в популярной у туристов Карелии стоит посетить музей деревянного зодчества "Малые корелы". Между прочим, некоторые из представленных здесь экспонатов очень древние – XVI и XVII веков! Всего на территории музея около сотни разных построек – крестьянские и купеческие избы, церковь, мельница, колодец, изгороди. Можно также погулять с гидами по окрестностям и приобщиться к традиционным обрядам северных народов.
Если уж дальние края и суровая природа вас не привлекают, но увидеть что-то новое для себя хочется, можно посетить большой этнопарк, где собрано понемногу чудес со всей страны. Например, таким будет "Моя Россия", в Сочи, а точнее, на курорте "Роза Хутор". Он кажется немного игрушечным, потому что совсем новый, зато здесь можно увидеть и сравнить постройки, характерные для разных местностей страны. Ну и, поскольку вокруг популярный курорт, то всяких приятных развлечений – от ресторанов до прыжков с тарзанкой – найдется много.
Посетить этнопарк можно, почти не удаляясь от Подмосковья, причем не простой, а один из самых известных в России, в котором собраны чудеса со всего света – "Этномир". Здесь есть не только экспозиции, посвященные народам нашей страны, но и, например, индийский культурный центр, музей "Беларусь" и даже "Музей СССР". На территории парка много отелей, стилизованных под национальную архитектуру, можно даже пожить в юрте. И самое главное, здесь постоянно меняется культурная программа и есть разные варианты туров на любой вкус.