В Россию разрешат въезд по электронной однократной визе

Если вам случится оказаться на самом дальнем рубеже нашей страны на Камчатке, то стоит, съездить в этнокультурный комплекс "Мэнэдек", где можно познакомиться с бытом и удивительными обрядами коренных народов коряков и эвенков. Кстати, тут есть и специальное детское отделение, с традиционными играми.

А в комплексе тут можно покататься на собачьих упряжках, узнать, чем отличается юрта от яранги, и увидеть, как выделывали шкуры сто лет назад. И научиться местной национальной игре – прыжкам на медвежьей шкуре!