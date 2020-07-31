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Apple стала самой дорогой компанией в мире
Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американской корпорации на фоне ралли акций, связанного с сильной отчетностью, достигла 1,77... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T18:45
saudi aramco
apple
экономика
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2020
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
saudi aramco, apple, экономика

Apple стала самой дорогой компанией в мире

18:40 31.07.2020 (обновлено: 18:45 31.07.2020)
2397
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американской корпорации на фоне ралли акций, связанного с сильной отчетностью, достигла 1,77 триллиона долларов, что превысило стоимость нефтяной Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.08 мск, акции Apple дорожают на 6,51%, до 409,81 доллара за акцию, исходя из этой стоимости, капитализация компании составляет около 1,77 триллиона долларов. При этом капитализация Saudi Aramco составляет примерно 1,76 триллиона.
Логотип компании Apple
Вчера, 08:27
Apple отложила выпуск новых iPhone
После проведения IPO саудовской компанией в декабре 2019 года ее стоимость оценивалась почти в 2 триллиона долларов, показатель у Apple составлял тогда лишь 1,2 триллиона долларов - почти вдвое меньше. Таким образом, в результате размещения Saudi Aramco стала крупнейшей компанией в мире по уровню капитализации, а Apple опустилась на второе место. В пятницу производитель iPhone впервые обошел саудовского нефтяного гиганта по этому показателю.
В ночь на пятницу Apple вместе с рядом других технологических компаний отчиталась о своих финансовых результатах за квартал. По итогам третьего квартала 2019-2020 фингода чистая прибыль поднялась на 12% - до 11,253 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,58 доллара против 2,18 доллара годом ранее, прогноз составлял 2,04 доллара. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 11% - до 59,685 миллиарда долларов при прогнозе примерно в 52,2 миллиарда.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.
Основатель Вконтакте Павел Дуров
29 июля, 10:04
Дуров назвал главные причины для беспокойства пользователей Apple
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Saudi AramcoAppleЭкономика
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