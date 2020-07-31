https://ria.ru/20200731/1575235855.html
Apple стала самой дорогой компанией в мире
Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американской корпорации на фоне ралли акций, связанного с сильной отчетностью, достигла 1,77... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T18:40
2020-07-31T18:45
saudi aramco
apple
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150113/97/1501139774_0:2:3289:1852_1400x0_80_0_0_f93ddd05eae733db880498d6bd1d4bd6.jpg
https://ria.ru/20200731/1575196962.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575084685.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/150113/97/1501139774_0:2:3289:1852_1400x0_80_0_0_f93ddd05eae733db880498d6bd1d4bd6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150113/97/1501139774_280:0:3011:2048_1400x0_80_0_0_0a10f7a15c1eee78e872115cdb85148e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150113/97/1501139774_621:0:2669:2048_1400x0_80_0_0_ed09050b9275e3a847e3780c80236b48.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
saudi aramco, apple, экономика
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Apple
снова стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американской корпорации на фоне ралли акций, связанного с сильной отчетностью, достигла 1,77 триллиона долларов, что превысило стоимость нефтяной Saudi Aramco
, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.08 мск, акции Apple дорожают на 6,51%, до 409,81 доллара за акцию, исходя из этой стоимости, капитализация компании составляет около 1,77 триллиона долларов. При этом капитализация Saudi Aramco составляет примерно 1,76 триллиона.
После проведения IPO саудовской компанией в декабре 2019 года ее стоимость оценивалась почти в 2 триллиона долларов, показатель у Apple составлял тогда лишь 1,2 триллиона долларов - почти вдвое меньше. Таким образом, в результате размещения Saudi Aramco стала крупнейшей компанией в мире по уровню капитализации, а Apple опустилась на второе место. В пятницу производитель iPhone впервые обошел саудовского нефтяного гиганта по этому показателю.
В ночь на пятницу Apple вместе с рядом других технологических компаний отчиталась о своих финансовых результатах за квартал. По итогам третьего квартала 2019-2020 фингода чистая прибыль поднялась на 12% - до 11,253 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,58 доллара против 2,18 доллара годом ранее, прогноз составлял 2,04 доллара. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 11% - до 59,685 миллиарда долларов при прогнозе примерно в 52,2 миллиарда.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.