Apple стала самой дорогой компанией в мире

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американской корпорации на фоне ралли акций, связанного с сильной отчетностью, достигла 1,77 триллиона долларов, что превысило стоимость нефтяной Saudi Aramco , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 мск, акции Apple дорожают на 6,51%, до 409,81 доллара за акцию, исходя из этой стоимости, капитализация компании составляет около 1,77 триллиона долларов. При этом капитализация Saudi Aramco составляет примерно 1,76 триллиона.

После проведения IPO саудовской компанией в декабре 2019 года ее стоимость оценивалась почти в 2 триллиона долларов, показатель у Apple составлял тогда лишь 1,2 триллиона долларов - почти вдвое меньше. Таким образом, в результате размещения Saudi Aramco стала крупнейшей компанией в мире по уровню капитализации, а Apple опустилась на второе место. В пятницу производитель iPhone впервые обошел саудовского нефтяного гиганта по этому показателю.

В ночь на пятницу Apple вместе с рядом других технологических компаний отчиталась о своих финансовых результатах за квартал. По итогам третьего квартала 2019-2020 фингода чистая прибыль поднялась на 12% - до 11,253 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,58 доллара против 2,18 доллара годом ранее, прогноз составлял 2,04 доллара. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 11% - до 59,685 миллиарда долларов при прогнозе примерно в 52,2 миллиарда.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.